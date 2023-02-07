Gümüşhane'den 25 bin ekmek depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı

Kahramanmaraş'ta dün 9 saat arayla meydana gelen iki ayrı şiddetli depremin ardından organize olan vatandaşlar paketli halde 25 bin ekmeği deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyaları aralıksız sürüyor. Kışlık kıyafet, ısıtıcı, battaniye, el feneri, bebek bezi ve kıyafeti gibi temel ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için çalışmalar sürerken, esnaf Necati Gül, 600 kişinin katılımıyla deprem bölgesine paketli halde 25 bin ekmek gönderdi. Hedeflerinin 100 bin ekmek göndermek olduğunu söyleyen Gül, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere herkesin yardım göndermesi gerektiğini söyledi.

Bütün vatandaşları yardım noktasında duyarlılığa davet eden Behçet Necati Gül, “İlk olarak bu süreci küçük çapta planlayıp 10 bin ekmek göndermeyi hedefledik daha sonra arkadaşlarımızla paylaştık ve projemiz büyüdü. Şimdi Gümüşhane'nin tamamından 600 kişinin katılımıyla toparladığımız meblağın tamamıyla ekmeklerimizi o bölgeye göndereceğiz. Süreci Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi, AFAD, Kızılay ve şahsi giden araçlarla birlikte yönetiyoruz. Şu anda 25 bine yakın ekmek gönderdik bölgeye üretimimiz gece gündüz devam ediyor. Hedefimiz şu anda 100 bin. O bölgede herkesin her şeye ihtiyacı var. Ekmek, su, bütün gıda maddeleri, kıyafet. İmkânı olan herkesin bunları bölgeye göndermesini istiyoruz” dedi.