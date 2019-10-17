Gümüşhane'den ‘Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe pestil ve köme gönderildi

Gümüşhane'de pestil ve köme üreticileri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere doğal enerji kaynağı olan pestil ve köme gönderdi.

Gümüşhane Valiliği'nin koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte il genelindeki 28 pestil ve köme üreticisinin Türklerin Anadolu'ya girdiği Malazgirt zaferine atıfta bulunmak için bin 71 kilogram olarak hazırlanan pestil ve kömeler kargo aracına yüklenerek Şanlıurfa Valiliği Koordinasyon merkezine gönderildi.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, etkinliğin Gümüşhane Pestil ve Köme Üreticileri Birliği tarafından organize edildiğini, Gümüşhane'nin tamamının operasyona destek olmak, oradaki askerlere sevgilerini, desteklerini göstermek, Türk milletinin bir ferdi olarak kahraman Türk ordusuyla beraber olduklarını, yüreklerinin onlarla attığını ifade edebilmek ve sembolik de olsa onlara bir nebze destek sağlamak amacıyla bin 71 kilogram pestil ve köme gönderdiklerini söyledi.

Organizasyonun bütün pestil üreticilerinin desteğiyle pestil ve kömelerin Gümüşhane ilinden bir sevgi köprüsü, bir dua köprüsü oluşturması amacıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Vali Taşbilek, “Gümüşhanemiz adına, bütün milletimiz adına ordumuzla, Mehmetçiğimizle kalbimizin bir attığını göstermek amacıyla arkadaşlarımızın böyle bir organizasyonu oldu. Bundan dolayı bütün üreticilerimize teşekkür ediyorum. Gümüşhane halkı olarak Barış Pınarı harekatında her bir ferdimizin kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Hepsine dualarımızın tam olduğunu, bütün askerlerimizin sağ salim şekilde yuvalarına dönmelerini bildirmek istiyoruz” dedi.

“Gümüşhanemizin meşhur pestil ve kömesi askerimize güç, kuvvet versin”

Gümüşhane Pestil ve Köme Üreticileri Birliği Başkanı Abdulbaki Kara ise yaptığı konuşmada “Barış Pınarı Harekatı'na duygusal anlamda destek vermek adına Gümüşhanemizin meşhur pestil ve kömesini, askerimize güç, kuvvet versin diye, enerjileri bol olsun diye ve bir anlamda da moral olsun, motivasyonları yüksek olsun diye bin 71 kilogram pestil ve kömeyi tüm üreticilerimiz bir araya gelerek hazırladık. Programa destek veren tüm üretici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz ülke olarak bu operasyondan başarıyla çıkacağız. Hepimiz tek vücut olduk. Bugün dimdik durma, birlik günü. Bu anlamda bizde pestil ve köme üreticileri olarak birliğimizi, dirliğimizi göstermek adına askerlerimize güç, kuvvet diliyoruz. Dualarımız onlarla. Allah yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.

Türklerin Anadolu'ya girişi olan 1071 yılına atıfta bulunmak için bin 71 kilogram olarak belirlediklerini dile getiren Kara, pestil ve kömenin yenilebilir enerji kaynağı olduğunu hatırlatarak, “Mehmetçiklerimizin operasyon nedeniyle yorulduklarını biliyoruz. Bu anlamda doğal ve yenilebilir bir enerji kaynağı olan Gümüşhane pestil ve kömesini göndermek istedik. Bütün askerlerimize ulaşmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Osman Ayas'ın yaptırdığı duaya hep birlikte “Amin” denilmesinin ardından koliler kargo aracına protokol üyeleri tarafından yüklenerek operasyona katılan kahraman Mehmetçiklere gönderildi.