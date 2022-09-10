Gümüşhane'den Pakistan'a 1071 koli gıda yardımı gönderildi

Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla sel felaketi yaşanan Pakistan'a 1071 koli gıda yardımı gönderildi.

Pakistan'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'den Pakistan'a gönderilen yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla Gümüşhaneli hayırseverler tarafından gerçekleştirilen yardımlarla hazırlanan 1071 kuru gıda koliyi taşıyan yardım tırı Van'da bulunan yardım toplama merkezine gitmek için yola çıktı.

Başlatılan yardım kampanyasına duyarsız kalmayan Gümüşhaneli vatandaşlara teşekkürlerini ileten Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, bu zor günlerinde Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarabilmek için Gümüşhane Valiliğince başlatılan “Yardım Kampanyası” çerçevesinde Gümüşhane ili genelinde hayırseverlerden toplanan 1071 koli kuru gıda paketi tırla Van ilinde bulunan yardım toplanma merkezine ulaştırılmak üzere yola çıktı” dedi.