Gümüşhaneli dağcılar 40 gözeli şelalede iftar yaptı

geleneksel aileli iftar programını Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdi.

Kurulduğu 2008 yılından beri Gümüşhane dağlarını karış karış gezen, gezdiren ve tanıtan kulüp üyesi sporcular her yıl geleneksel hale getirdikleri aileli iftar yemeğini bu Ramazan ayında da gerçekleştirdi.

Yıl boyunca düzenlenen etkinliklere katılan sporcuların eş ve çocuklarıyla birlikte iştirak ettiği program her yıl farklı bir bölgede yapılıyor. Sporcular bu yıl Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırlarındaki Tomara Şelalesi Tabiat Parkında kurdukları sofralarda oruçlarını açtı.

Araçlarla Tomara Şelalesi Tabiat Parkına ulaşan 62 kişilik sporcu ve ailelerinden oluşan kafile Gümüşhane'nin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan ve geçtiğimiz yıllarda kamu ve özel sektör yatırımlarıyla beş yıldızlı tesislere kavuşan tabiat parkında dağın ortasındaki 40 ayrı kaynaktan buz gibi ve süt renginde köpük köpük akan şelalenin manzarasını cam seyir terasından izledi.

Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi Tabiat Parkının bahar mevsimiyle birlikte bürünen enfes manzarasını izleyen ve coşkun akan derenin serinliğinde ferahlayan sporcular, yürüyüş parkurlarında gezerek bol bol fotoğraf çekti.

Büyüleyen görüntüler oluşturan şelale ve vadide yeşillikler içinde süt beyazı renginde köpük köpük akan suyun oluşturduğu sesin kuş seslerine karıştığı, çocukların da oyun gruplarında gönüllerince eğlendiği programda iftarın ardından aydınlatmaların yapılması nedeniyle tabiat parkında geç saatlere kadar hem gezip hem sohbet edip hem de sıcak çaylarını yudumlayan sporcular ve aileleri daha sonra tekrar Gümüşhane'ye döndü.

Doğa yürüyüşleriyle yalnızca spor yapmadıklarını çektikleri fotoğraf ve videolarla Gümüşhane coğrafyasının, doğasının, kültürünün, tarihinin tanıtımına katkı sağladıklarını kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, “Son 5 yılın en yüksek su debisinin olması nedeniyle daha önce birçok kez yürüyüş düzenlediğimiz Tomara Şelalesi Tabiat Parkında ailelerimizle birlikte iftar yapmak istedik. Su sesinin kuş sesine karıştığı muhteşem bir yer. Dağın ortasından akan suların oluşturduğu şelalenin Türkiye'de çok fazla benzeri de yok. Hem cam seyir terasıyla hem yürüyüş parkurlarıyla eşsiz bir alan. Ayrıca tabiat parkında bulunan Tomara Sultan Sofrası tesisleri de beş yıldızlı olmuş. Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğü ve işletmeci arkadaşımız Baki Kara'ya bu tesisleri kazandırdığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu güzelliği aileleriyle birlikte yaşamak için buraya geldiklerini ve etkinliğe rekor derecede katılım sağlandığını kaydeden Akbulut, araç teminine katkı sağlayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş'e ve tesis işletmecisi Baki Kara'ya teşekkür etti.