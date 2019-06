Gümüşhaneli dağcılar bir günde 4 yaylayı aştı

Köyün Büyük Silve mahallesinden başlayan yürüyüşe kulüp üyesi 28 sporcu katılırken, bin 500 metre rakımdan 2 bin 311 metre rakıma kadar iniş ve çıkış yapan sporcular yaklaşık 15 kilometrelik parkuru 7 saatte tamamlandı.

Araçlarla sabahın erken saatlerinde köye ulaşan sporcular ilk olarak orman içinden otantik yayla evleriyle ünlü Livade yaylasına ulaştı.

Buradan yeşil, orman, sis, çiçek ve eşsiz manzaralar sunan parkurda köy sakinlerinden Selim Köse'nin rehberliğinde zorlu yolları aşarak Galimida Yaylası ve Büyük Silve yaylasına ulaştı.

Burada yanlarında getirdikleri yiyecekler ile Köse'nin ikram ettiği sıcak çay ve ikramlarla dinlenerek yorgunluk atan sporcular daha sonra Minarli yaylasından köyün Küçük Silve mahallesine ulaşarak 15 kilometre ve 4 ayrı yaylayı içerisinde barındıran parkuru tamamladı.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, yüzlerce yıldır bölge halkının kullandığı patika yollardan Yücebelen köyünün etrafında bir yay çizdiklerini belirterek, tarihi değirmenler, yaylalar, obalar, devasa köknar, çam ve gürgen ağaçlarından oluşan orman içinden gerçekleştirilen yürüyüşün zorlu olmasına rağmen oldukça zevkli geçtiğini söyledi.

Sabah 10'da başlayan yürüyüşün 17'de sona erdiğini kaydeden Akbulut, “15 kilometrelik bu parkurumuzda sporcu arkadaşlarımız bol bol fotoğraf çekti, müthiş keyif aldık. Bir parkurda olabilecek herşeyin olduğu ve herkese tavsiye edebileceğimiz bir yürüyüş rotası. Rampası, düzü, orman içi, taşlı geçitlerin olduğu, zor ve kolay parkurların bir arada olduğu bir yürüyüş parkuru oldu. Her yıl bu parkuru kat etmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Eşsiz manzarası ve binbir güzelliği barındıran bu parkuru her yıl bu tarihlerde yürümeye gayret gösterdiklerini kaydeden Akbulut, “Başlangıçta hava güneşliydi. Güneşe rağmen orman içi olduğu için serin bir havada yürüdük. Liveda yaylası her zamanki gibi bize güzel görüntülerini sundu. Nostaljik tarihi evleriyle her yıl gittiğimiz bu yaylada bol bol fotoğraf çektik. Bu bölge değişik çiçeklerle bezenmiş ve orman içinde insana huzur veren bir parkur. Parkurumuzda iniş, çıkış, düzlük, taşlık vardı. Gümüşhane'nin güzel parkurlarından birisini yürüdük. Bir yürüyüş parkurunda olabilecek tüm güzellikler bu parkurumuzda var” diye konuştu.

Yücebelen köyünün çok sayıda mezra ve yaylasıyla önemli bir yerleşim yeri olduğunu ifade eden Akbulut, kendilerine rehberlik yapan Sadullah Karabulut'a ve yayla evinde ikramlarda bulunan Selim Köse'ye teşekkür etti.