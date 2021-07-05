Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyeleri Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle cumartesi günleri gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşlerini kademeli normalleşme sürecinin 3.etabının başlamasıyla yeniden pazar günlerine aldı.

Bu kapsamda uzun zaman sonra ilk pazar yürüyüşü Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi sınırlarındaki açık camisiyle bilinen dünyaca ünlü Kadırga Yaylasına gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve Kelkit ilçesinden etkinliğe katılan 36 sporcu Köstere köyü yol ayrımından başladıkları yürüyüşte Zigana dağları boyunca 14 kilometre kat ederek Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yapılan ve Türkiye'nin simge camilerinden birisi olan üstü açık caminin bulunduğu Kadırga yaylasına ulaştı.

Güneşli havada başlayan yürüyüşte saatler ilerledikçe önce sis ardından çise ve son olarak yağmur ve dolu yağışına yakalanan sporcular denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki Kadırga yaylasına ulaştı.

Burada bir süre dinlenen sporcular yağışın devam etmesi nedeniyle araçlarla geri dönüş yoluna geçti. Köstere köyünde yağışın durmasıyla yeniden yürüyüşe başlayan sporcular köy içinde etkinliği sonlandırarak 14 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, “Bugün tarihin bize emaneti, dünya mirası, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in ayak izlerinin olduğu Kadırga yaylasında idik. Başlangıçta havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüksek zirvelerden hem Gümüşhane'nin hem de Trabzon'un çok sayıda yaylasını görme fırsatı bulduk. Gümüşhanemizin sınırlarında olmasıyla birlikte hem Trabzon hem de Giresunlu kardeşlerimizin Kadırga ve etrafındaki obalarda yüzlerce yıldır etle tırnak gibi yaşadıklarına bir kez daha şahitlik ettik. Umarız Gümüşhane'den Kadırga'ya Zigana dağından ulaşımı sağlayan yol kısa zamanda rehabilite edilerek vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım imkanı sağlanır” diye konuştu.