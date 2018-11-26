Gümüşhaneli dağcılar öğretmenler için yürüdü

Yürüyüşe katılan GÜDAK üyesi öğretmenlere kitap hediye edildi.

Sonbaharın son günlerinde ilçeye bağlı Şen köyünden Kazanpınar köyüne kadar olan parkuru Gümüşhane ve Kelkit'ten gelen 19 kişilik ekiple kat eden sporcular, 10 kilometrelik parkuru 4 saatte tamamladı.

Şen köyünden yürüyüşe başlayan sporcular köyün yaylasına kadar devam ettikten sonra burada Karataş olarak adlandırılan bölgede Kazanpınar (Zankar) Mağaralarını gezdi. Kaya tırmanışı için oldukça uygun olan bölgede bir süre keşif yapan sporcular, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Kazanpınar köyünün Sula Mahallesinde yürüyüşü tamamladı.

Kulüp başkanı Mustafa Akbulut, yürüyüşte kendilerine rehberlik yapan Sedat Sel'in evinde misafir olarak çay, patates ve turşu ikramına teşekkür ederken, 24 Kasım Öğretmenler gününün hemen ertesinde yapılan etkinliği öğretmenlere adadıklarını söyledi.

Kulüp olarak 2 haftada bir gerçekleştirdikleri etkinliklere katılan sporcular arasında doktorundan öğretmenine, kamu görevlisinden esnafına kadar toplumun her kesiminden insanlar bulunduğunu kaydeden Akbulut, “Öğretmenler gününde grubumuzda bulunan öğretmen arkadaşlarımızı unutmadık. Fedakar öğretmenlerimiz hem her şeyin en güzeline layık hem de yıllardır bizimle birlikte yürüyüşlere katılıyorlar. Bizde bu yürüyüşümüzü onlara adarken, bir sürpriz yaparak geçtiğimiz yıllarda kulübümüzün katkılarıyla hazırlanan Gümüşhane Kültür Rotaları kitabını hediye ederek onların gününü kutladık” diye konuştu.