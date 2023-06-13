Gümüşhaneli dağcılar yılın ilk kampını Büyükyayla'da gerçekleştirdi

Dünyaca bilinirliği olan kayıtlı 430'dan fazla yaylasıyla Doğu Karadeniz'in en fazla yaylasına sahip şehirlerinden olan Gümüşhane'de bahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşüne dönen yaylalar oluşturduğu görsel şölenle her kesimin büyük ilgisini çekiyor.

Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle binbir renkli çiçeklerle bezenen yüksek rakımlı yaylalarda eşsiz manzarayı doyasıya yaşamak isteyen Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 21 sporcu Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün 2 bin 285 metre rakımdaki Büyükyayla Yaylasında kamp kurdu.

Araçlarla yaylaya ulaştıktan sonra komşu yayla Minarli Yaylasına yürüyerek ulaşan sporcular buradaki eski yayla evleri ve çiçekle sarılı göletin etrafında bol bol fotoğraf çekerek ardından sis manzarası eşliğinde tekrar Büyük Yaylaya döndü. Zigana dağlarından Sarıç dağına, Artabel Gölleri Tabiat Parkından Abdulmusa Zirvesine kadar birçok zirveyi görme fırsatı bulan sporcular kamp kurdukları yaylada yaktıkları kamp ateşinin etrafında geceyi çadırlarda geçirdikten sonra sabahın ilk ışıklarıyla kalkarak oluşan sis denizini izledi.

Sporcuların bir kısmı köy sakinlerinden Selim Köse'nin yayla evinde tulumlarıyla yatarken büyük bir çoğunluğu da yağan yağmura rağmen çadırlarda kalmayı tercih etti. Yıldızların altında samanyolunu izleyip çoban ateşinin etrafında dinlenen sporcular haftanın stresini attıktan sonra ertesi gün kahvaltının ardından Livade Yaylasına doğru yürüyüşe geçerek kayalık alanlar ve orman içinden köye ulaşarak etkinliği tamamladı.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut kamp ile ilgili yaptığı açıklamada “Gümüşhanemizin Torul ilçesinin güzide yaylalarından birindeydik. Torul'un Yücebelen köyünün Büyük yaylasındaydık. Gece kamp kurduk çadırlarımızla. Yağmura rağmen çok güzel bir kamp yaptık. Sabah sis denizini hem fotoğrafladık hem özümsedik hem de doya doya seyrettik. Kahvaltıdan sonra da her yıl yürüdüğünüz parkur Livade mezrasına yürüdük. Ekibimizle birlikte güzel fotoğraflar çektik, güzel anılar yaşadık, güzel bir gün geçirdik. Bu yılın ilk kampını yapmış olduk. Katılım gayet güzeldi. 21 kişiyle birlikteydik. Her şeyimiz mevcuttu. Kamp için ortamda çok güzeldi” ifadelerini kullandı.