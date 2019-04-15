Gümüşhaneli dağcılardan Kelkit'te bahar yürüyüşü

İlçeye bağlı Ünlüpınar beldesinden yürüyüşe başlayan 31 sporcu 2 bin 50 metre rakımlı Pekün dağına zirve yaptıktan sonra Gökçepınar köyünü takip edip karayoluna inerek yürüyüşü tamamladı.

Yaklaşık 5 saat süren yürüyüşte sporcular bahar mevsimiyle birlikte topraktan yeni yeni yüzünü çıkarak çiçekler arasında, kuş cıvıltıları eşliğinde zaman zaman karlı bölgelerden geçerek eşsiz manzaraların tadını çıkardı.

Hem spor yapıp hem de doğada toprakla temas ederek stres atan sporcular 12 kilometrelik parkuru sorunsuz şekilde tamamladı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte öğrenciler sınav stresini de atmış oldu.

GÜDAK'ın kurulduğu günden bugüne Gümüşhane'nin her bölgesinde doğa yürüyüşleri düzenlemeye ve buraları da dünyaya tanıtmaya çalıştığını kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, "Bu hafta sonu Kelkit ilçemizdeki dağcı grubunun hazırladığı eski Gümüşhane Pekün Kelkit yolu parkurunda yürüdük" dedi.