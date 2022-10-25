Gümüşhaneli dünya şampiyonu çocuklara umut olmak için memleketine döndü

Gümüşhaneli milli vücut geliştirme sporcusu, dünya şampiyonu Alper Demir, çocuklara umut olmak için Muğla'nın Marmaris ilçesindeki spor salonunu kapatarak doğduğu Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine döndü.

Marmaris'teki işyerini 2020 yılında kapatarak baba ocağı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine dönen dünya şampiyonu vücut geliştirme sporcusu Alper Demir, doğduğu Kelkit ilçesindeki çocuklara umut oluyor. İlçeye bağlı Bulak köyü doğumlu Demir, 2012 yılında Türkiye şampiyonu olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Kıbrıs'ta düzenlenen WABBA Univers Dünya Şampiyonası'nda birisi şampiyonlar şampiyonu olmak üzere 6 kupa kaldırarak kariyerinin zirvesine ulaştı. Elde ettiği başarılarla Türkiye'yi uluslararası arenada gururlandıran vücut geliştirme sporcusu, ilçesindeki gençleri salonuna davet ederek kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlarken aynı zamanda geleceğin sporcularını da yetiştiriyor.

“Umutsuz çocuklara bu ilçeden de şampiyonların çıkabileceğini göstermek istedim”

Vücut geliştirme sporuyla ilk olarak üniversite yıllarında tanıştığını söyleyen Alper Demir, "Bu sporla ilk olarak öğrenci olarak gittiğim Muğla Üniversitesi'nde elime geçirdiğim bir spor dergisini inceleyerek merak sardım. Orada bir spor salonu gördüm, kayıt oldum. İlk kayıt olduğumda param bile yetmiyordu. Oradaki süreç beni mutlu ediyordu, okula odaklanma anlamında. Aynı zamanda da kendimi keşfetme anlamında da sürekli beni içine çeken bir spor oldu. Vücut geliştirme diye bir branşın ve federasyonun olduğunu sonradan öğrendim. Podyuma ilk çıkışım 2014 yılında oldu. Orada çok etkilendim, insanların emeğinin oraya yansıtılması ve izleyenlerin sana farklı bakması beni çok etkilemişti. Daha sonra kendimi daha da geliştirdim ve birçok yarışma deneyimim oldu. Daha sonra pandemi döneminde Kelkit ilçesine dönme fırsatım oldu. Buradaki gençlerde umutsuzluk gördüm, kahvehanelerde, kafelerde boş uğraşlar peşinde zehirlendiklerini gördüm ve bu beni çok üzdü. Bunun üzerine Marmaris'teki işletmemi kapatarak Kelkit'e döndüm. Tamamen manevi amaçlarla. Burada beni en çok etkileyen salonumun tadilatını yaparken fotoğraflımı koymuştum buraya, 7-8 yaşlarındaki iki çocuğun konuşmalarına şahit oldum, o beni çok fazla etkiledi. Çocuklardan biri bu adam dünya şampiyonuymuş diye beni gösterirken diğer çocuğun, ‘Ne işi var dünya şampiyonunun Kelkit'te' demesi bir çocuğun umutla beni göstermesi, diğer çocuğun da umutsuz bir şekilde yola yürümesi aslında benim buraya gelmemdeki temel hikayenin en büyük sebebiydi. Ben o umutsuz çocuğa bu şehirden şampiyon çıktığını ve şampiyonlar da çıkacağını göstermem için tekrardan yarışma kararı aldım" dedi.

“7 yaşındaki çocukların umudu olmak çok büyük bir gurur”

Yarışmalara giderken Kelkit ilçesinde yaşayan çocukların kendisine umutla baktığını anlatan Demir, "2022'nin Ocak ayında yarışma kararı aldım. Bu süreçte maddi ve manevi sıkıntılarımız vardı. Salon açtık, bunun sorunları vardı. Haziran ayında dünya şampiyonasını Kıbrıs'ta düzenleyeceklerdi. Ben katılma kararı aldım. Katı bir diyet ve fiziksel antrenman sürecinde gerçekten zorlu bir süreçle federasyonun düzenlediği dünya şampiyonasında 4 ayrı siklette dünya şampiyonluğu aldım ve WABBA Pro Kart sahibi oldum. Bu dünyada ve Türkiye'de sayılı sporcuların aldığı bir ünvan. O şampiyonluğun ardından tekrar yarışma planı çizdim ve 9-10 Ekim'de düzenlenen İFBB'nin dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı muhteşem bir sahneye çıktım. Daha sonra 15-16 Ekim arasında da Makedonya'da kendi branşımda Avrupa şampiyonu oldum. Vücut Geliştirme Federasyonu'nda milli sporcuyum. Şu anki koçum Dr. Hasan Mert. Bu camiada çok değerli bir insan. Onun hedefi ve gösterdiği ilkelerle katıldığımız yarışmalarda ülkemizi temsil ediyoruz. Ben 11 yıldır bu sporun içerisindeyim, 2022 yılındaki yarışmalara hazırlığım 12 ay sürdü. 12 ay boyunca Kelkit gibi bir yerde tereyağlı lavaş yememek dünyanın en büyük, en zorlu süreciydi. Günde çift antrenman yapıyordum ve bu 12 ay boyunca devam etti. Bu sürecin bana verdiği bitkinlik çok fazla oldu. Ben buradan giderken o gençlerin bana olan bakışındaki pırıltıyı hissettiğim için bu şampiyonlukları kazandım. Buradaki o 7 yaşındaki çocukların umudu olmak çok büyük bir gurur" diye konuştu.