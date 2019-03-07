Gümüşhaneli kadınlar üreterek güçleniyor

Gümüşhane'nin 2 bin nüfuslu Özkürtün Beldesinde 2 çocuk annesi Havva Zorlu'nun girişimleriyle kurulan ve ilk olma özelliği taşıyan tekstil atölyesinde 20 kadın istihdam ediliyor. Atölyede üretilen bez çantalar ise ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Kürtün ilçesine bağlı beldede yaşayan kadın girişimci Havva Zorlu, Türkiye'nin tek belde, Doğu Karadeniz'in ise tek kadın Belediye Başkanı olan Aynur Zorlu Kaya'nın teşvikleriyle kadınlara istihdam oluşturmak için kardeşinin de destekleriyle beldenin ilk tekstil atölyesini açtı.

İlk etapta 9 kişiyle üretime başlanan atölyede plastik poşet uygulamasının ardından bez çantalara yönelik talep artınca işçi sayısı 20'ye çıktı. İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan kardeşi tarafından gönderilen baskılı ve kesilmiş bez çantaları diken her yaş grubundan kadınlar bu ürünleri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor.

Nişanlı kızların çeyizini yapmak için, evli kadınların da çocuklarının eğitim hayatlarına katkı sağlamak için çalıştıkları atölyenin yanısıra burada dikilen çantalar beldedeki evlerde yaşayan kadınlar tarafından paketleme işi yapıldıktan sonra sevk ediliyor.

Beldede yaşayan kadınların yanısıra uzak mahalle ve Kürtün ilçesinden bu işi öğrenmek ve aile bütçesine katkı sağlamak için çalışan kadınlardan oluşan 20 kişi, seçim dönemin gelmesi nedeniyle sürekli bez çanta dikiyor.

Atölyeyi açmadan önce beldedeki kadınların bu işi öğrenmesi için Halk Eğitim Merkeziyle görüşerek kurs açarak işe başlayan 34 yaşındaki 2 çocuk annesi girişimci Havva Zorlu, kadınların İŞKUR aracılığıyla geçici işlerde çalışması yerine böyle bir atölyede sürekli çalışması için kolları sıvadı.

İstanbul'da tekstil işi yapan kardeşinden destek alan Zorlu, işyerini açmadan önce kadınlarla görüşüp olumlu dönüşler aldıktan sonra atölyeyi açmaya karar verdi. Gümüşhane'nin ilk ve tek kadın belediye başkanı olan Aynur Zorlu Kaya'nın da belde merkezinde atıl durumdaki mekanı kendilerine tahsis etmesiyle atölyenin ilk adımlarını atan Zorlu, şimdi ülkenin dört bir tarafına bez çanta üretip gönderiyor.

Kadınların işi öğrenmesi için kurs açtılar

Kadınların bu işi bilmemeleri nedeniyle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüyle ortaklaşa kurs açtıklarını ve bir aylık kursa katılan 28 kişi içerisinden 9 kişi seçerek işe başladıklarını anlatan Zorlu, “İstanbul'da bu işleri yapan ve atölyeleri olan erkek kardeşim gidip geldikçe burada bir şube açalım ve kadınlara yönelik iş kuralım ve onlar çalışsınlar fikri kafamızda oluştu. Biz de işyerini açmadan kadınlarla görüştük. Sürekli ve ağır bir iş. Çoğu olumlu konuşunca daha sonra da atölyemizin yerini araştırdık. Daha sonra Belediye Başkanımız Aynur Zorlu Kaya yardımcı oldu. İlk başta kadınlarımız işi bilmedikleri için Halk Eğitime başvurduk ve bize 28 kişilik kurs açtılar. Bir aylık sürenin sonunda onların içinden yapabilecek olanları aldık. 15 kişi seçtik, sonra 9'a düşürdük. 9 kişiyle başladık. Sonra 12, sonra 15 derken şuan 20 kişiyiz. Daha da artacak bu sayı” dedi.

Ürettikleri çantaları hem ülke geneline hem de yurtdışına gönderdiklerini ifade eden Zorlu, “Şuan atölyede sadece dikim yapıyoruz. İstanbul'dan bize mal kesilmiş ve basılmış halde geliyor. Biz burada dikip, paketleyip müşterimize gönderiyoruz. İlerleyen zamanlarda yer bulabilirsek erkeklere yönelik baskı atölyesi ve kesimi de buraya almayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Poşet uygulamasının ardından işlerimiz yüzde 150 arttı”

Atölyede çalışmaya yılbaşından önce başladıklarını ve yavaş yavaş giderken poşet kullanımıyla ilgili düzenlemenin ardından işlerinin yüzde 150 oranında arttığını ifade eden Zorlu, “Şuanda tamamen ham bez üzerine çalışıyoruz. Poşet uygulamasıyla işçi sayımızı 20'ye çıkardık. Ondan önce 12 idi. İşçimiz haricinde de evlere iş veriyoruz. Kapatılan çantaları evlere gönderiyoruz. Çevriliyor, paket haline getiriliyor biz burada tekrar paketliyoruz ve müşteriye gönderiyoruz. İşçimiz dışında da evdeki kadınlara da iş sağlıyoruz. Akşamları 5-6 eve götürüyoruz. Ürünlerimizde bugüne kadar sorun çıkmadı. Dünya ve ülke genelinden önemli markaların çantalarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız okuyor, onları yetiştirmek için çalışıyoruz”

Atölyede çalışan 4 çocuk annesi Rabia Narin ise 2 çocuğunun üniversitede okuduğunu hem onlara yardımcı olabilmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak için çalıştığını belirterek, “4 çocuğum var. 2'si üniversite okuyor. Burada işe girmeden önce İŞKUR'dan bir süre çalıştım ama ev hanımıyım. Çocuklarımız okuyor, onları yetiştirmek için çalışıyoruz. Havva Zorlu'ya teşekkür ediyoruz böyle bir tesisi açtığı için. Burası küçük bir yer olduğu için kadınların çalışma imkanları yoktu. Bu imkanlara yavaş yavaş ulaşıyoruz. Belediye Başkanımız da bu konuda öncülük yapıyor, kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Eşlerimizin rızasını alarak geldik, onlar için de iyi oluyor”

Üç çocuk annesi bir diğer işçi Fatma Özdemir ise kadınlar için bu tesisin çok iyi olduğunu, kırsal bölgede yaşadıkları için bu tür imkanları olmadığını belirterek, “Aynur başkanımıza da Havva ablamıza da çok teşekkür ederiz. Hem eşimize katkımız, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için bizim için çok iyi oldu. Sadece kadınlar çalışıyor burada. Daha önce böyle bişey yoktu. İŞKUR çıkarsa geçici süreyle çalışabiliyorduk. Kadınlar için harika oldu. Eşlerimizin rızasını alarak geldik. Onlar için de iyi oluyor. Biz de çok teşekkür ederiz. İnşallah devamı gelir” diye konuştu.

Nişanlı olan ve evlilik hazırlıkları yapan işçilerden Burcu Akyüz de çeyizini hazırlamak için çalıştığını belirterek, böyle bir tesisin açılmasının çok iyi olduğunu söyledi.

“İş olanaklarımız kısıtlı olduğu için burası bizim için gayet iyi oldu”

Kürtün ilçe merkezinden her sabah bir arkadaşlarının araçlarıyla 4 kadın olarak atölyede çalışmak üzere Özkürtün beldesine geldiklerini belirten Sevgi Kılıç ise “Kürtün ilçe merkezinden geliyorum buraya. İş olanaklarımız kısıtlı olduğu için burası bizim için gayet iyi oldu. Hem çalışmak hem de öğrenmek için geldik. Kuranlara teşekkür ediyoruz. Kendi imkanlarımızla ilçeden geliyoruz. İşverenimiz de yardımcı oluyor. Arkadaşımızın aracıyla sabahları 4 kişi geliyoruz. Küçük bir yer burası. İmkanlarımız belli. Bizim için gayet iyi. Heryerde birşeyler olsun istiyoruz, devamı gelir inşallah” şeklinde konuştu.