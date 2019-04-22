Gümüşhaneli offroadcılardan 3 kupa birden

Erzincan'da bu yıl 15'si düzenlenen offroad yarışlarına katılan Gümüşhane OffRoad takımı 3 kupa birden kaldırdı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yabancı ülkelerden gelen offroadcular Erzincan'daki yarışlarda kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen yarışlarda çukurlardan çıkmaya çalışan araçlar adeta şaha kalktı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda özel yapım araçları ile tepelerden ve tümseklerden atlayan sürücüler, zaman zaman devrilme tehlikesi de yaşadı. Saat 12.00'de startı verilen yarışlar gün boyunca devam etti.

Toplamda 36 kapı ve 18 engelin yer aldığı pistte Türkiye'den ve yurt dışından 33 araç yarıştı.

Üç klasmanda zamana karşı gerçekleştirilen yarışma sonucunda GÜMOFF ekibi 6 araçla gidip, 4 araçla katıldıkları şampiyonada 3 klasmanda da kupa kaldırarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmada Alper Akçay- Doğan Küçük ikilisi S1 kategorisinde birinci, Samet Şahin-Hasbi Düzgün ikilisi S2 kategorisinde ikinci ve Necip Alkan - Şenol Kazancı ikilisi S3 kategorisinde üçüncü oldu.

Temelleri 2012 yılında atılan ve bugün 12 araçla 30 kişilik bir aileye dönüşen GÜMOFF ekibi geçtiğimiz günlerde ilk off-road yarışmasına Erzurum'da katılmış ve ilk olmasına rağmen önemli başarılar elde etmişti.