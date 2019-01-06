Gümüşhaneliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Gümüşhane'de yürüyüş düzenlendi. Kar yağışı altında başlayan yürüyüş, şehitlerin kabrini ziyaretle son buldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşte açılan dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin arkasında yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar, sık sık “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Vatan sana canım feda” sloganları attı. Gümüşhane-Bayburt karayolunun yürüyüş süresince ulaşıma kapandığı etkinlikte bazı öğrenciler Türk dünyasının bayraklarını taşıdı. Emirler Mezarlığı içindeki şehitlerin kabirlerini ziyaretle son bulan yürüyüşte Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

“Bu millettin kahramanları hiç eksik olmadı”

Şehit Özel Harekat Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş'ın mezarı başında açıklama yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Allah'a şükürler olsun ki bu millettin kahramanları hiç eksik olmadı” dedi. Bütün Gümüşhanelilerle, öğrencilerle ve gençlerle birlikte 1915'te Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan kahramanların yolundan gitmek için yürüyüşü gerçekleştirdiklerini kaydeden Vali Taşbilek, Türk milletinde kahramanların hiçbir dönem eksik olmadığını söyledi. Vali Taşbilek, “Biz bir ve beraber olmak zorundayız, birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etmek zorundayız. Ülkemizi, bayrağımızı en üst seviyeye taşımak için hiçbirimizi ayırt etmeksizin sevmek durumundayız. Beraber, birlikte Türkiye olacağız. Birlikte güçlü bir memleket olarak ülkemizin değerlerini en yukarıya, en yüce yerlere taşıyacağız. Sarıkamış'ta şehit olan bütün ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” diye konuştu.