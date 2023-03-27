Gümüşhane'nin Geçit köyünde iftar geleneği 15 yıldır sürüyor

Tarihi İpek Yolu üzerinde Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağının eteklerinde yer alan ve kent merkezinde 30 kilometre uzaklıktaki Geçit köyünde yaklaşık 15 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla sürüyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in de katıldığı iftar sofrası etkinliğinde yoldan geçen tır şoförleri, kamyoncular ve vatandaşlar gönül rahatlığıyla oruçlarını açıyor.

Köyde kurulan iftar sofrasında Gümüşhane'deki bir yemek fabrikasından getirilen 3 çeşit yemek iftar saatinde hazır ediliyor.

Kadınlar için özel bir alanın bulunduğu iftar programında köy muhtarı, dernek yetkilileri, köy imamı ve köylüler her gün kurdukları masalarda sıraya girerek yemeklerini alan vatandaşlara iftarlarını yaptıktan sonra yine ücretsiz olarak çay ikram ediyor.

“Geçit köyü sakinleri bu hayırlı geleneği el birliğiyle sürdürüyor”

Geçit köyünde gelenekselleşen iftar programına katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Bugün iftarımızı güzel köylerimizden Geçit köyünde, köylülerimizle ve iftar vaktinde yoldan geçen ve misafirimiz olan kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz. Geçit köyümüz bu istikamette yaklaşık 15 yıldır Ramazan ayında yolda kalan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için başlatmış oldukları bu hayırlı geleneği el birliğiyle yürütüyorlar. Dinimizin de örfümüzün de gereği yardımlaşma ve dayanışma” dedi.

Pazar esnafı Nizamettin Polat da “Pazarlara gidiyoruz pazarcı esnafıyız her sene burada muhtarımız ve köylüler tarafından verilen iftar yemeğine katılıyoruz. Normal vatandaş olsun, işçisi olsun buraya gelerek iftarını rahat bir şekilde açabilmesi için bu işe vesile olan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Bu tür faaliyetlerin yaygınlaşması gerekiyor”

Bu tür faaliyetlerin Türkiye genelinde yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Hayati Doğan, “Bu uygulamalar güzel çünkü biz mağdur olmamak adına iftarlarımızı burada açıyoruz. Bu işlere katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Yaygınlaşmasını isteriz çünkü bizim için önemli değil ama bazı vatandaşlarımız var belki evine gidemeyip, mecburiyetten iftarını burada açacak insanlar var. Uzaktan gelenler gelip iftarını açıp, çayını açıyor ve toplumsal bir etkileşim oluyor. Bundan dolayı bu tür kültürel faaliyetlerin yaygınlaşması gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan Gümüşhane genelinde, Kırıklı ve Geçit köylerinde gerçekleştirilen iftar etkinliklerine benzer birçok iftar etkinliği daha başlatıldı.