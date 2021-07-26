Gümüşhane'nin turistik mekanlarını 9 günde 60 bin kişi ziyaret etti

Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sıla-i rahim yapamayan gurbetçilerin bu yıl vakaların düşmesiyle birlikte adeta kavimler göçü yaptığı ve nüfusunu 5'e katlayan Gümüşhane'de turistik mekanları 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. Kayıt tutulmayan ve ören yerleriyle birlikte bu rakamın 100 bini aştığı değerlendiriliyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla, tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, yaylalarıyla hem ülke hem bölge turizminde adından söz ettiren Gümüşhane'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tesisleri ziyaret eden turist sayısı belli oldu.

Ziyaretçi sayısının kayıt altına alındığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki tabiat parkları ile Karaca Mağarası ve Torul Kalesi Cam Seyir terasını 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 58 bin 768 kişi ziyaret etti.

Yaklaşık 60 bin kişinin ziyaretçi kaydı tutulan tesisleri ziyaret etmesinin yanında kayıt alınmayan ören yerleri, antik kentler, yaylalarla birlikte bu sayının 100 bini aştığı değerlendirilirken sayının yüksek olması hem turizmcilerin hem de yerel esnafın yüzünü güldürdü.

Alınan bilgilere göre 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde DKMP bünyesinde işletilen Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Limni Gölü Tabiat Parkı, Köse Tabiat Parkı, Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkını yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ederken, İl Özel İdaresi şirketi marifetiyle işletilen Karaca Mağarasını 15 bin 500, Torul Belediyesi tarafından işletilen Torul Kalesi Cam Seyir terasını ise 13 bin 268 kişi ziyaret etti.