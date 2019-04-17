Gümüşhane'nin yüksekleri beyaza büründü

Gümüşhane'de dün gün boyu etkili olan yağmur yağışı sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Nisan ayının ikinci yarısının ilk günlerinde Gümüşhane'de beyaz sürpriz yaşandı. Son 24 saatte metrekareye 19,3 kilogram yağışın düştüğü Gümüşhane'de bu rakam yüksek kesimlerde 30 kilogramı bulurken gece gerçekleşen en düşük sıcaklık ise il merkezinde 3,7, Kelkit ilçesinde 1,6, Köse ilçesinde 0,1, Kürtün ilçesinde 3,3, Şiran ilçesinde eksi 3,3, Torul ilçesinde 3,9 derece olarak ölçüldü.

Sabaha karşı gerçekleşen kar yağışının ardından kent merkezinin simgesi olan Kuşakkaya zirvesi ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'i birbirine bağlayan en önemli geçit olan Zigana Dağı geçidi de beyaza büründü. Şehrin tüm ilçelerinde yüksek zirvelerin beyaza büründüğü yağışın ardından sosyal medyada çekilen çok sayıda karlı fotoğrafın altına ‘Abrul 5' yorumu yapıldı. Yörede eski takvim olan Rumi takvime göre Abrul 5'ine tekabül eden 18 Nisan tarihinden bir gün önce gerçekleşen kar yağışının ardından sosyal medyada “Korkma zemherinin kışından, kork abrulun beşinden, yolcuyu yolda eğler, öküzü ayırır eşinden” ve “Korkma Mart'ın beşinden, kork Aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden” özdeyişleri paylaşıldı.