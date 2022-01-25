Gümüşhane'nin zorlu coğrafyasında karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Coğrafyasının yüzde 60'ı dağlık kesimden oluşan Gümüşhane'nin genelinde etkili olan ve yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi aşan kar kütleleri ve çığ birikintileri İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla açılıyor.

Kar yağışının ardından her kış sezonunda olduğu gibi bu yıl da gece gündüz karla mücadele çalışması gerçekleştiren ekipler merkeze bağlı Akpınar köyü yolunun çığ nedeniyle kapandığı haberini alınca teyakkuza geçerek bölgede çalışma yaptı.

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle alana güçlükle ulaşan ekipler iş makinesi yardımıyla yaptıkları yoğun çalışmalarla çığ kütlelerini köyün ana yolundan temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Ekiplerin çalışmalarına iştirak eden köy muhtarı Eyüp Aydın, çığ düştüğü anda kendisinin yolda olduğunu, birkaç metre ile son anda çığdan kurtulduğunu belirterek, “Köyümüze 1 kilometre mesafedeyiz. Bölgemizde yoğun kar yağışı ve tipi var. Dün akşam gerçekleşen çığdan saniyelerle kurtulduk. Özel İdare ekiplerimiz yolda çalışma yaparak mağduriyetimizi gideriyorlar” dedi.

Yağışın yanında yoğun tipi nedeniyle bazı bölgelerde kar kütlelerinin yüksekliğinin bir metreyi aşmasıyla birlikte devasa iş makineleri bu alanlarda zorlanırken, kırsal alanda ekmeği biten, ilacı biten, hastası olan, yola çıkacak olan vatandaşlar yollarını açtığı için İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

İl genelinde 32 iş makinesi ve 58 personelle diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi ekiplerinin dün açtığı yollar gece gerçekleşen kar yağışıyla birlikte yeniden kapanırken bu sabah itibariyle Gümüşhane Merkez ilçede 70, Kelkit ilçesinde 35, Köse ilçesinde 8, Kürtün ilçesinde 14, Şiran ilçesinde 10 ve Torul ilçesinde 12 olmak üzere toplam 149 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapalı bulunuyor.