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Gümüşhanespor Başkanı'na silahlı saldırı

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun kulüp binasında silahlı saldırıya uğradı.


Edinilen bilgiye göre, bugün oynanan Zonguldak Kömürspor karşılaşmasının ardından takımla birlikte kulüp binasına gelen Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, saat 19.00 sıralarında kulüp binasına gelen İ.K. isimli şahsın saldırısına uğradı. Arbede sırasında İ.K. kulüp başkanı Vahit Olgun'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Vahit Olgun olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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