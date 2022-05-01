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Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı

TFF 3.

Lig 3. Grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. sahasında konuk ettiği Orduspor 1967 A.Ş.'yi 3-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Levent Gümüşdere, Harun Pekyürek, Cem Harman


Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. : Cengiz Biçer, Burak Koyun, Nasrullah Dedemen, Murat Kara (Batuhan Arslan dk.90), Abdurrahman İlkyaz (Emre Kömürcü dk.90), Mahmuthan Samet Acar, Kaan Öztürk (Yusuf Yağmur dk.64), Sancar Yıldırım, Güray Fırat (Berkant Taşkıran dk.64), Raif Gündoğdu, Mustafa Aydoğdu (Mustafa Aydoğan Aydoğdu dk.90)


Teknik Direktör: Halim Karaköse


Orduspor 1967 A.Ş: Ali Alper Doğanxx, Ahmet Batuhan Akyüz, Serhat Velioğlu (Yağız Berkay Hazar dk.79), Ufuk Özcan, Hakan Aydın (Seçim Can Koç dk.66), Adem Doğan (Bilal Gülden dk.59), Eray Eren (Oğuz Saltabaş dk.66), Metin Sevinç, Ferdi Konak, Cevatcan Ekinci, Kadir Seven (Volkan Geyik dk.79)


Teknik Direktör: Cahit Erçevik


Goller: Murat Kara (dk.34 ve dk.45) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.)


Sarı Kartlar: Raif Gündoğdu, Abdurrrahman İlkyaz (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.), Kadir Seven (Orduspor 1967 A.Ş.)

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