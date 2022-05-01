Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı

Lig 3. Grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. sahasında konuk ettiği Orduspor 1967 A.Ş.'yi 3-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Levent Gümüşdere, Harun Pekyürek, Cem Harman

Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. : Cengiz Biçer, Burak Koyun, Nasrullah Dedemen, Murat Kara (Batuhan Arslan dk.90), Abdurrahman İlkyaz (Emre Kömürcü dk.90), Mahmuthan Samet Acar, Kaan Öztürk (Yusuf Yağmur dk.64), Sancar Yıldırım, Güray Fırat (Berkant Taşkıran dk.64), Raif Gündoğdu, Mustafa Aydoğdu (Mustafa Aydoğan Aydoğdu dk.90)

Teknik Direktör: Halim Karaköse

Orduspor 1967 A.Ş: Ali Alper Doğanxx, Ahmet Batuhan Akyüz, Serhat Velioğlu (Yağız Berkay Hazar dk.79), Ufuk Özcan, Hakan Aydın (Seçim Can Koç dk.66), Adem Doğan (Bilal Gülden dk.59), Eray Eren (Oğuz Saltabaş dk.66), Metin Sevinç, Ferdi Konak, Cevatcan Ekinci, Kadir Seven (Volkan Geyik dk.79)

Teknik Direktör: Cahit Erçevik

Goller: Murat Kara (dk.34 ve dk.45) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.)

Sarı Kartlar: Raif Gündoğdu, Abdurrrahman İlkyaz (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.), Kadir Seven (Orduspor 1967 A.Ş.)