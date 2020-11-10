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Gümüşhane'ye 4 ayda yağan yağmurun 2 katı bir haftada yağdı

Gümüşhane’de yağışsız geçen yaz mevsiminin ardından Kasım ayının ilk haftasında yağan yağmur yüzleri güldürdü.

Gümüşhane'de yağışsız geçen yaz mevsiminin ardından Kasım ayının ilk haftasında yağan yağmur yüzleri güldürdü.


Temmuz başından Ekim sonuna kadar 4 ayda metrekareye toplam 37,9 kilogram yağışın düştüğü Gümüşhane sadece Kasım ayının ilk haftasında 64 kilogram yağış aldı.


1-7 Kasım tarihleri arasında Gümüşhane kent merkezine metrekareye 64 kilogram yağış düşerken yıllık toplam yağış miktarı şimdiden geçtiğimiz yılın toplam yağış miktarı olan 392 kilogramı yakalayarak 391 kilograma ulaştı.


1961-2019 yılları arasında ölçülen meteorolojik verilere göre Gümüşhane'de Kasım ayındaki ortalama toplam yağış miktarı metrekareye 41,9 kilogram olarak belirlendi.

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