Gümüşhane'ye içme suyu sağlayacak olan Bahçecik Barajı'nın gövde yüksekliği yüzde 75'e ulaştı

Kent merkezindeki içme suyunun keson kuyularla karşılandığı Gümüşhane'nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapımı devam eden Bahçecik Barajında gövde inşaatı yüzde 75 seviyesine ulaşırken, gövdenin yılsonuna kadar bitirilmesi ve su tutulması hedefleniyor.

Merkeze bağlı Bahçecik köyü sınırlarında çalışmaları devam eden barajda kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen yüklenici firma Genel Müdürü İhsan Eleman, 2017 yılında yapımına başlanan barajın gövde yüksekliğinin 69 metre olduğunu ve kentin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını gidereceğini söyledi.

Gümüşhane'nin içme suyunu Harşit Çayı kenarlarındaki keson kuyulardan temin ettiğini hatırlatan Eleman, “Son yıllarda yağışların rejim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileriyle birlikte Harşit Çayının debisi de oldukça düştü. Gümüşhanemizin nüfusu da oldukça yoğunlaşmıştır. Artık Harşit Çayı'nın suyu şehre yetmemektedir. Bahçecik Barajı 2016 yılında ihalesi yapılıp 2017 yılında imalatı başlanış olan Gümüşhane şehrimizin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyunu çevresiyle birlikte Tekke köyünden itibaren temin edecek çok önemli ve özel bir baraj” dedi.

Aktutan göletinden baraj havzasına gelecek suyla birlikte yıllık 5,5 milyon metreküp içme suyunun arıtılmadan bile içilebilir suyu özelliğinde bir memba suyuyla Gümüşhane'nin içme suyunu karşılayacağını dile getiren Eleman, “Gövdemiz temelden itibaren 69 metre yüksekliktedir. Şu anda gövdede yüzde 75 seviyesine gelmiş bulunmaktayız. Yeterli ödeneğin sağlanması halinde yıl sonunda barajda su tutmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Baraj gövdesinin yapımında bölgede ilk kez sıkıştırılmış beton kullanıldığını aktaran Eleman, barajın tamamlandığında musluklardan memba kalitesinde su akacağını sözlerine ekledi.