Gümüşhane'yi don vurdu

Gümüşhane'de il genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava dalgası ve yükseklerdeki kar yağışının ardından 2 gün üst üste zirai don gerçekleşti.

Kısım kısım hava sıcaklığının sıfırın altında 2-4 dereceye kadar düştüğü il genelinde özellikle Kelkit vadisinde coğrafi işaretli ürün olan Kelkit fasulyesini don vururken, bin dönüme ekilen fasulye tamamen dondu.

Fasulyenin yanı sıra bölgede ekilen mısır ve pancar ürünleri de dondan nasibini alırken bu bölgedeki soğuk hava dalgasından Şiran ve Köse ilçesindeki üreticiler de etkilendi. Kent merkezi ve köylerinde ise ceviz ağaçlarının çok büyük bir kısmı dondu.

Yaşanan zirai don olayının ardından Kelkit vadisinde yer alan üreticiler geçtiğimiz yıldan ellerinde kalan 120 ton fasulye olması nedeniyle bir sorun yaşamadıklarını fakat mısır ve pancar tohumu konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek destek istedi.

Kelkit Kuru Fasulyesi Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, Kelkit'te yaklaşık bin dönüm fasulye, 3 bin dönüm şeker pancarı ve 4 bin dönüm civarında mısırın zirai dondan etkilendiğin ve çiftçilerin zor olduklarını belirterek yetkililerden çalışma yapmalarını istedi.

Diğer yandan Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlükleri de hem il merkezi hem de ilçelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.