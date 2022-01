Güneş Zigana'yı böyle ışınladı

Denizden 2 bin 100 metre yükseklikteki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi tesislerinden ve o bölgeden görülen doğa olayında yaklaşık 3 saat boyunca ışık tek bir noktadan Zigana Dağının yamaçlarına vurdu.

Tesis çalışanlarının ve Zigana Dağını ziyaret edenlerin kayıt altına aldığı bilim kurgu filmlerindeki ışınlanma sahnelerini andıran görüntü bir hayli ilginç bulundu.

Tesis işletmecilerinden Abdullah Eroğlu, yıllardır Zigana Dağında çok çeşitli manzaralar gördüklerini fakat bu kadar ilgincini ilk kez gördüklerini söyledi.

Zigana'nın her zaman ve her an sürprizlerle dolu bir yer olduğunu dile getiren Eroğlu, “Her zaman ziyaretçilerimize Zigana'nın eşsiz manzarasını izlemelerini tavsiye ediyorduk. En ilginç manzarayı da bugün kayıt altına almak nasip oldu. Uzun süre o ışık hüzmesi Zigana dağının yamaçlarına vurdu. O anları cep telefonlarımızla da kaydettik. Aynı uzay filmlerindeki gibi anlardı. Dik şekilde gökkuşağına benzetenler de oldu. Tesisimizdeki misafirlerimiz de görüntüyü görünce çok şaşırdı ve hemen telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi” diye konuştu.