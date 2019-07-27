Güvende yaylasında 174.şenlik coşkusu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Türkiye'deki en eski yayla şenliklerinden birisi olan ve adını Ahmet Yesevi'nin dervişlerinden Güvenç Abdal'dan alan 174. Güvende Yayla Şenliğinde binlerce vatandaş buluştu.

Kürtün Belediyesi ve Kürtün Kaymakamlığı işbirliğinde düzenlenen şenlikte her zaman olduğu gibi yöresel halk pazarı kuruldu, protokol üyeleri Güvenç Abdal'ın mezarında dua etti.

Yüzlerce yıldır olduğu gibi şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak ve dua edilerek başlayan programda protokol konuşmalarının ardından vatandaşlar Karadeniz yöresine ait sanatçıların seslendirdiği parçalar ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Milletimizin birliği ve devletimizin dirliği uğruna büyük mücadele veren kahraman güvenlik güçlerimizi selamlıyorum. Şu anda ülkemizin güneyinde, Irak'ın kuzeyinde güvenliğimiz için büyük mücadele veriliyor. Bu mücadele içinde bulunan güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun” dedi.

Şenliğin hazırlanmasında emeği geçen Kürtün Kaymakam, Belediye Başkanı, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Taşbilek, “Bu şenlikler bizim birliğimizin, beraberliğimizin pekiştiği günlerdir. Birliğimizin, beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlerin hizmetinde olarak İnşallah Kürtünümüze, Gümüşhanemize elbirliğiyle, milletvekillerimizle ve bütün paydaşlarımızla sizlere en iyi hizmeti verebilmek umuduyla çalışıyoruz. Daha önceki dönemlerde buralara çok iyi hizmetler yapılmış. Eksik olan yerler varsa onları tamamlayacağız. Sizlere daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Bu toprakları bize yurt edinen, Ahmet Yesevi dervişlerinden Güvenç Abdal'a da rahmet, minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Şenliğimizin hayırlara vesile olmasını istiyorum” dedi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş da şenliği düzenleyenlere teşekkür ederek, alanda çok sayıda genci görmenin kendisini mutlu ettiğini kaydetti ve “Bizim 5 bin yıllık millet olma tarihimiz var. Özellikle yayla kültürümüzün hayatımızda çok çok önemli yeri var. Siz bu kültürü yaşatıyorsunuz Allah hepinizden razı olsun. Bizim vazifemiz sizin burada hayatınızı daha da kolaylaştırmak. Yolunuzu yapmak, suyunuzu getirmek. Şehirde yaşayan insanlarımıza sunulan imkanları sizlere de sunmak bizim vazifemiz. Bu bölgeye pozitif ayrımcılık uyguladık ve uygulamaya da devam edeceğiz. Eksik kalan hizmetleri tamamlayacağız. Güvende'nin yolu toprak yoldu. Orman Bakanlığından buraya para aktardık. Örümcek ormanlarına kadar yolu yaptık. Sonrasında buraya kadar yaptık. Yaylalarımız, dağlarımız bizim özgürlük sembollerimizdir. Buralara sahip çıkacağız. Ecdadımız bu topraklara düşmanı sokmamış. Bizde bundan sonra ölüm pahasına bu toprakları korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ise yaptığı kısa selamlama konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşliklerinin daim olmasını dileyerek herkese iyi eğlenceler diledi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri Güvende Yaylasında bulunan Güvenç Abdal mezarını ziyaret ederek dua etti.