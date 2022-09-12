Hafif Arama Kurtarma eğitimini bitiren kursiyerlere sertifika

AFAD tarafından düzenlenen Hafif Arama Kurtarma eğitimini tamamlayan gönüllü kursiyerler için düzenlenen sertifika töreni Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek tarafından verildi.

Sertifika töreninde konuşan Vali Taşbilek, ihtiyaç olduğu anda bilinçli kişilerin müdahalesinin toplum için bir güvence olduğunu söyleyerek, “ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün afetlere yönelik hazırlıklar çerçevesinde yapmış olduğu eğitimler sonucunda sertifika almayı hak eden hem Milli Eğitim'den hem de sivil insiyatif olarak Beşir Derneğimizden değerli dostlarımızla beraberiz. Allah afeti göstermesin ama iyilikle kötülük, kolaylıkla zorluk her daim insanlar için olacak. Yaşayacağımız zor günlerde sizin gibi değerli yetişmiş arkadaşlarımızın toplumun imdadına yetişmesi bizim en büyük güvencemiz. Ben bu vesile ile emeği geçen bütün arkadaşlarımızı ve bu eğitime katılarak sertifika almaya hak kazanan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah inşallah ihtiyaç göstermez, ihtiyaç olduğu an bilinçli bir şekilde toplumumuzun sıkıntılarına, afetlere müdahale kabiliyeti olan arkadaşlarımızın olması bizim için bir güvencedir.” dedi.