Hasan Germiç'in ölümünün aydınlatılması için başsavcılık özel ekip kurdu

Gümüşhane'de 7 yıl önce kaybolan ve geçen günlerde kemikleri defnedilen Hasan Germiç'in ölüm sebebinin aydınlatılması için Gümüşhane Başsavcılığı'nın talimatıyla özel ekip kuruldu.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyünün İmat Kıranı Mahallesi'nde 27 Mayıs tarihinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası buldu. Jandarma ekipleri kafatası ve kemiklerin Kürtün'de daha önce kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bulunamayan 49 yaşındaki Hasan Germiç'e ait olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. Kemikler ve kafatası kriminal laboratuvara gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde kemiklerin Kürtün ilçesinde 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan Hasan Germiç'e ait olduğu kesinleşti. Kriminal laboratuvardan çıkan sonucun ardından Hasan Germiç'in kemikleri ailesine teslim edildi. Teslim alınan kemikler Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyünde defnedildi.

Edinilen bilgilere göre kemiklerin defnedilmesinin ardından, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hasan Germiç'in ölümünün aydınlatılması için çalışmalarını hızlandırdı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kurulan Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerinden oluşan özel bir ekip, Hasan Germiç'in ölüm sebebinin ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.