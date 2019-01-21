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Havaya serpilen sıcak su, buz taneciklerine dönüştü

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde hava sıcaklığı eksi 22’yi gösterirken havaya serpilen sıcak su buz taneciklerine dönüştü.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde hava sıcaklığı eksi 22'yi gösterirken havaya serpilen sıcak su buz taneciklerine dönüştü.


Gümüşhane genelinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, sabah saatlerinde Şiran ilçesinde eksi 22 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen Ceyhun Kurt isimli bir vatandaş, havaya sıcak su serperek durumu test etti ve bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.


Daha önce sosyal medyada bu tür videoları izlediğini belirten Kurt, “Sabah saatleri olmasına rağmen Şiran'da hava sıcaklığı şu an eksi 22 derece. Bu deneyi daha önce internette görmüştüm. Sıcak suyu havaya serpince adeta buza dönüşerek yere düştü. Ortaya güzel bir manzara çıktı” dedi.


Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.

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