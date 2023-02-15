Hayırseverlerin yaptığı ahşap konteyner evler deprem bölgesine doğru yola çıktı

Gümüşhane'de depremzedelerin barınma sorununa katkı sağlaması için hayırseverler tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 5 günde gece gündüz çalışılarak üretilen 20 ahşap prefabrik ev Adıyaman'a götürmek üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından depremzedelerin barınma sorununa katkıda bulunmak isteyen Gümüşhaneli vatandaşlar gece gündüz çalışıp 5 günde ürettikleri ahşap prefabrik evleri Adıyaman'a götürüp kurmak için 16 kişilik ekiple birlikte yola çıktı.

Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Ağaçkakan Ahşap Atölyesi sahibi Ali Soydaş ve arkadaşları deprem videolarını izlerken “Biz ne yapabiliriz?” diye düşünürken ahşap barınaklar yapmaya karar verdi.

Hemen işe koyulan Soydaş ilk olarak kara kalemle evlerin projesini çizdi. Mimar arkadaşına projelendirdiği evleri Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden de destek alarak yapmaya başlayan Soydaş, vatandaşların destekleriyle 5 gün boyunca gece gündüz çalışıp 20 adet ahşap prefabrik evi bitirdi.

Toplam 7 parçadan oluşan evlerin yanında 5 adet banyo ve 5 adet tuvalet üretilerek bugün akşam itibariyle 2 ayrı tıra yüklenerek yola çıktı.

Demonte olarak imal edilen evler için Adıyaman'a 16 kişilik ekip montaj için giderken malzemelerin tırlara yüklenmesine siyahi öğrencilerin de yardımcı olması görenleri duygulandırdı.

AFAD ile koordineli olarak yaptıkları çalışmayı anlatan Ali Soydaş, "5 günlük bir çalışmaydı 20 tane ev yaptık. Modüler olarak yaptığımız ve demonte olarak tırlara yüklediğimiz evlerimizi deprem bölgesine gidip orada birleştireceğiz. Ayrıca üniversitemizin katkılarıyla 5 banyo ve 5 tuvalette yaptık. İnşallah gidip kurup geleceğiz. Bu evleri Adıyaman'a götüreceğiz. Malzeme yardımında bulunanlar oldu, para yardımında bulunanlar oldu. Geceli gündüzlü çalışıp beş günde tamamladık. Allah razı olsun yardım edenlerden, bizi bu süreçte yalnız bırakmayanlardan” dedi.

Evlerin yapılması sürecini de anlatan Soydaş, “Depremin ardından videoları izlerken bizim de psikolojimiz bozuldu ne yapabiliriz diye düşünürken bizde bir şeyler yapalım diyerek ahşap ev yapmaya karar verdik. Ben önce kara kalemle çizdim sonra mimar arkadaşımdan yardım alarak projeleri çizdik. Proje geldikten sonra çalışmaya başladık. Sabah 7'den gece 3'e kadar çalıştık. Burada herkes geldi bizlere yardımcı oldu. Üniversiteden hocalarımız çok yardımcı oldu. Kendimize yaparmış gibi yaptık. Yalıtımına varana kadar her şeyini düşündük. Umuyorum ki depremzede vatandaşlarımız bir an önce kendi evlerine geçerler” diye konuştu.