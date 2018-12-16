Hem yolları açıyorlar hem de yaban hayatını yemliyorlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünden temin edilen buğdayları ekipler merkez ilçede kış aylarında kimsenin gidemediği noktalarda giderek karla mücadele çalışması yaptıkları sırada doğaya bırakıyor.

Yüksek ve kırsal kesimlere giden her araca teslim edilen buğdaylar ilgili personel tarafından doğada kuşların kolay ulaşabileceği noktalara bırakılıyor. Böylelikle yoğun kar yağışıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde açlıkla karşı karşıya kalan ve yem bulmakta zorluk çeken kuş türlerinin hayata tutunmasına da destek olunuyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, hem vatandaşların kapanan yollarını açarak onların hayır dualarını aldıklarını hem de yaban hayatını unutmayarak hayırlı bir iş yaptıklarını söyledi.

Yemlerin yüksek kesimlerde ağaç diplerine ve açık alanlara bırakıldığını kaydeden Akdoğan, yem temini noktasındaki katkıları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğüne teşekkür etti.