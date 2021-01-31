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"Her şeyi devletten beklememek lazım" dediler, köylerinin yolunu böyle açtılar

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken, kapalı köy yolları yöre halkının, belediye ve İl Özel İdaresi’nin imkanları ile ulaşıma açılıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken, kapalı köy yolları yöre halkının, belediye ve İl Özel İdaresi'nin imkanları ile ulaşıma açılıyor.


İl Özel İdaresi ekiplerinin gelmesini beklemeyen Gümüşhane'nin Torul ilçesi Cebeli köyü sakinleri ise yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan araçları kurtarmak için ilginç bir yöntemle yolu ulaşıma açtı. "Her şeyi devletten beklememek lazım" diyerek pikaplarının arkasına bağladıkları özel aparatla yolu ulaşıma açan köy sakinleri, ilginç bir görüntü oluşturdu. Pikabın arkasına bağladıkları yol açma aparatının üzerine ağırlık olması için 3 kişi otururken, soğuk havaya rağmen köylerinin yolunu açmayı başardılar.

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