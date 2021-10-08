İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gümüşhane'de

Ş. Genel Müdürü iken 26 Eylül'de yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden Mustafa Canlı'nın adının yaşatılması için İBB tarafından yaptırılacak olan Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi'nin proje tanıtım programı için Gümüşhane'ye geldi.

Trabzon'daki temaslarının ardından karayoluyla ilk olarak Gümüşhane'nin Torul ilçesine uğrayan ve burada bir dizi ziyaretlerde bulunan İmamoğlu ardından geldiği Gümüşhane kent merkezindeki Kemaliye Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda vatandaşlara gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederek esnaf ziyareti gerçekleştiren İmamoğlu daha sonra Hasanbey Mahallesinde yapılacak okulun proje tanıtım programına katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Gümüşhane'de üç dönem Belediye Başkanlığı ve bir dönem de Milletvekilliği yaptıktan sonra İstanbul İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü iken yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle 26 Eylül 2020 tarihinde hayatını kaybeden Mustafa Canlı'nın hayatından kısa bir kesit katılımcılara izlettirildi.

Merhum Canlı'nın oğlu Emre Canlı ve İstanbul İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Aslan Değirmenci'nin konuşmalarının ardından söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Canlı'nın güzel bir insan olduğunu ve dünyadan göçmesine rağmen hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

İBB tarafından yaptırılacak ve Eylül ayına kadar yetiştirilecek olan Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi'nin onun emeğinin karşılığı olarak Gümüşhane'ye hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu, “Bu dünyada insana, yaşama, hayata, doğaya hizmet etmek çok kutsaldır. Kıymetli Mustafa Canlı başkanımız bunu yapmıştır. Hepimiz buna şahittir. Gerçekten babacan, özveriyle çalışan, hayatına dokunduğu herkeste olumlu iz bırakan bir insandı. Kendisini kaybettiğimizde hepimiz çok üzüldük. Özellikle bu şehre 3 dönem Belediye Başkanlığı yapmak özel bir durumdur, herkese nasip olmaz. Halkın takdirini üst üste elde edip bu görevi yapmanın onurunu yaşamıştır, Gümüşhaneliler de keyfini yaşamıştır. Bizde aynı keyfi İSTAÇ Genel Müdürlüğü döneminde binlerce çalışanıyla İstanbulluya yaptığı hizmette yaşadık” dedi.

“Türkiye'nin en iyisi olsun diye içeriğini hazırlayıp hizmete sunacağız”

Böyle bir eseri Gümüşhane'ye kazandırmanın vesilesi olmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bu sürece katkı sunan bütün yönetici arkadaşlarıma, teknik görevlilere ve bu sürecin olgunlaşmasına onay veren Gümüşhane Valiliğine, Belediye Başkanlığına, Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Yüzlerce gencimizin, çocuğumuzun aynı anda eğitim göreceğini bilmek beni şimdiden heyecanlandırıyor. Kesinlikle önümüzdeki eğitim öğretim dönemine bu eğitim kurumunu yetiştireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Gecikmeyeceğiz. En kaliteli ve en yakışan biçimde yetiştireceğiz. İçinde teknik aksamı açısından hiçbir eksiği olmayacak. Bütün eksikliklerini tamamlayarak eğitime açacağız. Türkiye'nin birçok yerinde Bilim ve Sanat Merkezleri var ama Türkiye'nin en iyisi olsun diye içeriğini hazırlayıp hizmete sunacağız” diye konuştu.

Okulu bitirince Milli Eğitim Bakanlığına devredeceklerini fakat devrettikten sonra da burayı unutmayarak gözleri ve ellerinin hep bu okulun üzerinde olacağını ifade eden İmamoğlu, “İçerisinde gözlem evi de olan bu alanda kıymetli Mustafa Canlı'nın ismiyle beraber milletimize değerli hizmetler sunmaya devam edecek ve buradan nice başarılı çocuklarımız ve gençlerimiz yetişecek” şeklinde konuştu.

Gümüşhane'nin göç veren bir kent olduğunu, İstanbul'da yüzbinlerce Gümüşhane kökenli vatandaş olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Dolayısıyla sürekli göç veren Anadolu'nun her yerinden özellikle İstanbul'a göç eden bir sürecin de sona ermesini istiyoruz. İnsanların ekmeğini en layıkıyla, en hak ettikleri biçimiyle doğdukları yerlerde mümkün olduğu kadar elde edebilsinler istiyoruz. Gelir adaleti, gelir eşitliği, üretim eşitliğinin tüm yurdumuza yayılmasını da arzu ediyoruz. Bu tür eğitim kurumlarının varlığı bir anne-babanın Anadolu'dan büyük kentlere göç etmeme sebepleri olurlar. Yaptığımız şey milletimize hizmet ama aynı zamanda ülkemize yaptığımız hizmetle ülkemizin büyük şehirlere sıkışmışlığına dönük engelleyici bir hizmet olduğunu da düşünüyorum” dedi.

Yoğun bir İstanbul gündeminden geldiğini, sabah Trabzon'da birlikte yöneticilik yaptığı Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer'in kabrini ziyaret ettiğini kaydeden İmamoğlu, “Şimdi de buradayım. Bunun anlamı insan olmanın tadını çıkarıyorum şuanda. Bu dostluğu, kardeşliği, birlik ve beraberliği inşa etme noktasında da hangi kademede olursak olalım sorumluyuz. Ben Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı ve bana göre dünyanın en güzel kenti İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanıysam benim bu duyguyu bu ülkede en fazla besleyenlerden birisi olma sorumluluğum var. Onun için Gümüşhane'deyim. İnşallah daha güzel katılımlarla içinde öğrencilerle bu okulu hep beraber Eylül ayında açarız” ifadelerini kullandı.

Alandaki Canlı ailesine de seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Sizi dolu dolu teselli edecek yüzlerce çocuk olacak burada. Sıklıkla ziyaret edin. Onlara baktığınızda babanızın hizmet elinin hala burada olduğunu düşünün. Onunla ne kadar gurur duysanız azdır. Allah herkese böyle bir baba, böyle bir evlat, böyle bir eş nasip etsin.”

Tören alanındaki gençlere de özel olarak seslenen İmamoğlu, “Size olan inancımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Bu ülkenin çocuklarının ve gençlerinin gözlerinden aldığım enerjiyi, hissettiğim duyguları kelimelerle ifade edemem. Onun için dünyanın en mutlu insanıyım. Göreceksiniz bu memlekette çok yakın zamanda herşey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

Törene merhum Canlı'nın eşi Müzeyyen, babası Temel, oğlu Emre, kızları Elif ve Ebru, kardeşleri ve diğer yakınları ile CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti İl Başkanları, çevre illerin ilçe Belediye Başkanları, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin sonunda Başkan İmamoğlu, Canlı ailesinin bireyle hatıra fotoğrafı çektirirken, GÜSİAD Gümüşhane Şubesi tarafından gümüş işlemeli Atatürk posteri, Gümüşhanespor yöneticileri tarafından ise 29 numaralı ve üzerine Ekrem İmamoğlu yazan forma hediye edildi.

Başkan İmamoğlu proje tanıtım toplantısının ardından Bayburt'a gitmek üzere yola çıkarken aynı güzergahta ve kent merkezine bağlı en büyük köy olan Tekke köyünü ziyaret etti. Burada at üzerindeki vatandaşlar tarafından davul zurnayla karşılanan İmamoğlu vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.

Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi Hasanbey Mahallesi'nde önceki yıllarda kız yetiştirme yurdu olarak kullanılan, daha sonra Fen Lisesi ve Turizm Lisesi olarak kullanıldıktan sonra binanın güvensizliği nedeniyle kapatılan ve Valilik talimatıyla da yıkım kararı verilen binanın yerine yapılacak.

Gümüşhane tarihi evleri mimari referans alınarak projelendirilen ve toplam 2 bin 340 metrekare alan üzerine içerisinde 5 derslik, 11 atölye, sosyal alan, konferans salonu ve gözlem evi yer alacak bina 4 katlı olarak yapılacak.