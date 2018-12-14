İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Gümüşhane'de

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gümüşhane’de yapımı tamamlanmak üzere olan 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gümüşhane'de yapımı tamamlanmak üzere olan 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu.


Valilik önünde Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Aytekin Okur tarafından karşılanan Çataklı, daha sonra Açık Kapı bürosu, merkez ilçe nüfus müdürlüğünü ziyaret etti.


Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak Vali Taşbilek'le bir süre görüşen Çataklı, Valilik ziyaretinin ardından Özcan Mahallesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu. Burada Çataklı, yetkililerden bilgi aldı.


Bakan Yardımcısı Çataklı, ziyaretlerinin ardından Gümüşhane'den ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.