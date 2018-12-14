İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Gümüşhane'de

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gümüşhane'de yapımı tamamlanmak üzere olan 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu.

Valilik önünde Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Aytekin Okur tarafından karşılanan Çataklı, daha sonra Açık Kapı bürosu, merkez ilçe nüfus müdürlüğünü ziyaret etti.

Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak Vali Taşbilek'le bir süre görüşen Çataklı, Valilik ziyaretinin ardından Özcan Mahallesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu. Burada Çataklı, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, ziyaretlerinin ardından Gümüşhane'den ayrıldı.