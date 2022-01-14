İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Gümüşhane'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gümüşhane’ye geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gümüşhane'ye geldi.


Hükümet Konağı önünde Vali Kamuran Taşbilek ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin il müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı İnce daha sonra Valilik Şeref defterini imzaladı.


Vali Kamuran Taşbilek'le makamında görüşen Bakan Yardımcısı İnce'nin programı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.