İl Genel Meclisi'nin Ocak ayı toplantıları başladı

Toplantıda denetim komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı Ocak ayının ilk toplantısında İl Özel İdaresi'nin bir önceki yıl gelir ve giderlerini incelemek üzere Denetleme Komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi.

Gizli oy yöntemiyle yapılan seçim sonucunda parti gruplarının bildirdiği AK Parti'den Zülfikar Bal, Hüseyin Bedir ve Hüsamettin Şahin, MHP'den Yakup Mehmani Aygün ve Hayati Toplu komisyon üyesi olarak seçildi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 17.maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği gereğince oluşturulan komisyon İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimini gerçekleştirecek. Kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili seçecek olan denetim komisyonu, Vali tarafından İl Özel İdare binası içinde belirlenen yerde çalışacak. Çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi Valinin onayıyla kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilecek komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi kanunen zorunlu.

Şubat ayı sonuna kadar 2 ay boyunca çalışacak olan komisyon hazırladığı raporu Mart ayında İl Genel Meclisi başkanlığına sunacak.