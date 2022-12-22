İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Gümüşhane'de anıldı

yıldönümünde Gümüşhane'de düzenlenen programla anıldı.

Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen ve Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Abdulkadir Koç, Akif'in yaşayışıyla, duruşuyla İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hak etmiş “anıt” bir insan olduğunu söyledi.

Anadolu topraklarının şairleri sultan, sultanları şair kılan, kudretin kelamdan ve kalemden neşet ettiği bereketli topraklar olduğunu kaydeden Koç, Türk milletinin mayasının şiirle yoğrulmuş bir millet olduğunu belirterek, Mehmet Akif Ersoy'un gerektiğinde kalemiyle gerektiğinde selamıyla gerektiğinde de mavzeriyle vatanını savunan istiklal aşığı bir insan olduğunu dile getirdi.

Akif'in eserleri, vaazları, makaleleri, mücadeleci kişiliği ile milletin kalbinde taht kurmuş bir karakter abidesi olduğunu dile getiren Koç, 63 yıllık çileli ömründe Akif'in hiçbir zaman makam, mevki, şan, şöhret peşinde koşmadığını ve soğuk bir kış gününde gençlerin omuzun ebediyete uğurlandığını ifade etti.

Programda daha sonra okul öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Programı eşi Sibel Taşbilek'le takip eden Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer protokol üyeleriyle anma programını gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.