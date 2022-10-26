İsviçreli müsteşar Tınner Gümüşhane'de

Gümüşhane'de, Toplumsal Gelişme için Kadın Gençlik ve Engelli Derneği tarafından hazırlanan ve İsviçre Büyükelçiliği tarafından onaylanan “Kadın hakları, kadına yönelik şiddet, kadın girişimciliği” projesi çerçevesinde İsviçre Kültür ve Ekonomi Müsteşarı Ariane Tınner kente gelerek projeyi yerinde inceledi.

Toplumsal Gelişme için Kadın Gençlik ve Engelli Derneği tarafından hazırlanarak İsviçre Büyükelçiliği'ne sunulan proje çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler bünyesinde şiddete uğramış, devlete sığınmış, dezavantajlı gruptaki 20 kadına insan hakları, temel hukuk eğitimi, kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası kadın hakları ve kadına yönelik kişisel gelişim alanında eğitim verildi. İsviçre Kültür ve Ekonomi Müsteşarı Ariane Tınner İsviçre Büyükelçiliğine sunulan ve kabul edilen projeyi uygulama alanında ziyaret etmek üzere Gümüşhane'ye gelerek proje hakkında detaylı bilgi aldı ve şehrin tarihi ve kültürel alanlarını tanıma fırsatı buldu.

“Projenin devam etmesi noktasında gerekli çalışmaları yapacağız”

Gümüşhane'nin kırsal bölgelerinde de proje yürütülebileceğini söyleyen İsviçre Kültür ve Ekonomi Müsteşarı Ariane Tınner, “Gümüşhane'de olmaktan çok mutluyuz. Derneğimizle birlikte çalışmaktan da gurur duyduk. Proje 20 kadına yardım etmekle başlamıştı ama görüyoruz ki şimdi 60 kadına ulaşmış bu beklediğimizden de daha büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Projenin amacı zor durumda olan özellikle eşleri tarafından şiddete uğrayan kadınlara haklarının ne olduğunu öğretmek ondan sonra da kendi ayakları üzerinde durabilmesi için gerekli eğitimleri alıp kendi kendilerine yetmelerini sağlamak” diye konuştu.