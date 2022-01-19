Jandarma yaşlı çifti yolda bırakmadı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde Sarıca köyünden ilçe merkezine yaya olarak gitmeye çalışan yaşlı karı kocayı yolda fark eden jandarma ekipleri çifti ilçeye götürerek hayır dualarını aldı.

Alınan bilgiye göre ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Sarıca köyünde yaşayan Ahmet ve Halime Sarı çiftine yolda denk gelen jandarma devriyesi, sorduklarında ilçe merkezine gitmek için yola çıktıklarını öğrendi. Yaşlı çiftin yoğun kar yağışı ve tipide yürüme gitmelerine gönülleri el vermeyen jandarma ekipleri, Sarı çiftini devriye aracıyla ilçe merkezine kadar götürdü.

O anlar ve jandarma personelinin yaşlı karı kocayla diyalogu Şiran Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, paylaşımlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.