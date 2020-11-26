Jandarma'dan define avcılarına suçüstü

Gümüşhane'de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri define avcılarını kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Torul ilçesine bağlı Güzeloluk köyünde A.S isimli şahsın arazisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerinde vatandaşları suçüstü yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde A.K, M.P, Y.K, H.K, M.P ve N.K isimli şahısları kazıda kullanmak için yanlarında bulunan 1 adet taşınabilir bilgisayar, 1 adet sinyal verici ve çeşitli boy-ebatlarda 34 adet kazma, kürek, halat ve inşaat malzemeleriyle birlikte ele geçirdi.

Torul Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. Şüpheli şahıslara Korona virüs tedbirlerine uymadıkları için de toplam 18 bin 900 TL idari yaptırım cezası uygulandı.