Kadın yetişti, herşey yetişti

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Kabaktepe köyünde hayata geçirilen ‘Kadın yetişirse, herşey yetişir' projesiyle kadınlara eğitim verildi ve üretim yapmaları sağlandı. 12 bin lira bütçeli proje hemen meyvesini verdi ve mantar, nohut ve fasulye üreten kadın çiftçiler 108 bin lira gelir elde etti.

Köyde yaşayan kadınların talebi üzerine Vali Kamuran Taşbilek'in talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Kadın yetişirse herşey yetişir” projesi meyvelerini verdi.

Proje kapsamında ilk olarak kadınlara "Sürü Yönetimi Elemanı Eğitimi", "Sebze Yetiştiriciliği ve Gübreleme Teknikleri Eğitimi", "Nohut Yetiştiriciliği ve Kuru Fasulye Yetiştiriciliği Eğitimleri", "Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi ve "Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi" verildi.

İki aşamalı gerçekleştirilen projede eğitimlerle modern tarım teknikleri öğretilen kadınlar arasından seçilen öncü 7 kadın çiftçiye 10 dekar alanda kuru fasulye, 2 kadın çiftçiye 100 metrekare alanda mantar, 10 kadın çiftçiye 46 dekar alanda nohut tarımı için ilaç, gübre ve tohum desteği sağlandı.

Üretim yapılacak arazilerin tesviyesinin nasıl yapılacağı, gübreleme ve ilaçlamanın nasıl uygulanacağı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü uzmanlarının kontrolü altında yapıldıktan sonra hastalık ve zararlı kontrolleri de gerçekleştirildi ve oluşan hastalıklarla mücadelenin nasıl yapılacağı anlatıldı.

Projenin sonunda ise 46 dönüm nohut ekilen alandan 10 ton, 10 dönüm alanda ekilen kuru fasulyeden ise 2 ton ürün elde edildi. Mantar üretim istasyonlarında hasadın devam ettiği proje ile kadın çiftçiler 108 bin lira gelir elde etti.

Eğitim programına katılan kadın çiftçiler için köyde düzenlenen sertifika törenine eşi Sibel Taşbilek'le birlikte katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek burada yaptığı konuşmada Türk kadınının bereketli ellerini toprakla buluşturduğu zaman nelerin olduğunu bu proje ile gördüklerini belirterek, “Bizim kadınlarımız irfan geleneğinden gelir, yetişmiştir zaten. Bereketlidir. O bereketli ellerini de toprakla buluşturdukları zaman nelerin olduğunu burada gördük. Kadının girmediği iş çok sağlıklı olmuyor. Kadın emeğiyle beraber gönlünü de koyuyor o işe. Biz erkekler bazen gönlümüzü geri çekebiliyoruz ama kadınlarımız sevgisini, merhametini de toprağa yansıtıyor. Toprak ana gibidir zaten. O doğurganlıkla o bereketle size aynı karşılığı verdi. İnşallah bundan sonra bizim üzerimize düşen bu ürünü pazarda daha değerli hale getirme konusu. Kalan tüm konularla ilgili neler yapılabileceği konusunda çalışma yapacağız ve ne gerekiyorsa en iyi hale getireceğiz” dedi.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Taşbilek, önümüzdeki yıl talep edilen 500 dönüm alana nohut ekimi için destek vermeye devam edeceklerini, bu bölgeyi nohut üretim merkezi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ise önümüzdeki yıl hem bu işlerle ilgilenen kadınların sayısının artırılması hem de pazar sürecinin doğru yönlendirilmesi konularına ağırlık vererek katkının biraz daha artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen de üretimin şart olduğundan hareketle “Kadın yetişirse herşey yetişir” projesinin kendileri için çok anlamlı bir proje olduğunu belirterek, “Üretmemiz lazım. Teşekkürün en büyüğünü siz kadınlarımıza ediyoruz. Emek verdiniz, yetiştirdiniz, ülkemiz ekonomisine katkı sağladınız. Yaklaşık 10 ton nohut elde ettiniz. Ürettiğimiz ürünlerin alıcısı çok. İlimizde üretilen ürünlerde çok fazla ilaç ve gübre kullanılmıyor. Türkiye'de kimyasal gübre ve kimyasal ilacın en az kullanıldığı il Gümüşhane. Ürünlerimizdeki bu lezzetin ve aromanın yüksek olmasının sebeplerinden birisi de bu. Temiz topraklarımız, kirlenememiş su kaynaklarımızın olması bizi avantajlı hale getiriyor. İnşallah diğer köylerimizde de bu projeyi yaygınlaştırarak bunu daha katma değerli ürün haline getirerek önümüzdeki yıllarda ürünün paketlenerek, ambalajlanarak pazara sunulmasını arzu ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşmaların ardından kursiyerlerin sertifikaları verildi, hasat edilen nohut ve fasulyenin patoz makinesindeki işlemleri gerçekleştirildi.

Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler'in de katıldığı programda daha sonra kadınlar tarafından proje kapsamında üretimi gerçekleştirilen yöresel ürünler ikram edildi.