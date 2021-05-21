Kadırga Yaylası ile ilgili paylaşımı tepkiye neden oldu

Trabzon'un Maçka ilçesi Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi sınırları içerisindeki tarihi Kadırga Yaylasıyla ilgili sosyal medya hesaplarından “#kadırga Trabzon'undur” yazılı mesaj yazması iki şehri birbirine düşürdü. Başkan Koçhan, tepkiler üzerine twitter paylaşımını silerken, Facebook paylaşımını silmemesi dikkat çekti.

Sınırlarındaki 430 yaylasıyla Doğu Karadeniz Bölgesinde en fazlaya yaylaya sahip olan ve bu yaylalarda Gümüşhaneli, Trabzonlu ve Giresunlu vatandaşların kardeşlik hukuku içerisinde binlerce yıldır yaşadığı Gümüşhane'de Maçka Belediye Başkanının yaptığı paylaşımlar rahatsızlığa neden oldu.

Kentin her kesiminden Belediye Başkanları, vatandaşlar ve STK temsilcileri sosyal medya hesaplarından #KadırgaGümüşhanenindir etiketiyle yaylada bulunan üstü açık cami fotoğraflarını paylaşarak Başkan Koçhan'a tepki gösteren çok sayıda yorum yazdı.

“Başkan Koçhan'a sesleniyoruz; Oradan elini ayağını çeksin”

Belediye Başkanı Koçhan'a paylaşımlarının binlerce yıldır etle tırnak gibi yaşayan iki kenti birbirine düşürmek için yaptığı eleştirileriyle tepki gösterilirken, yaylanın mülki sınırlarının sahibi olan Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Belediye Başkanı Yakup Turgut ise sınırların bir kez daha tescillendiğini belirterek “Başkan Koçhan'a sesleniyoruz: Oradan elini ayağını çeksin” dedi.

Dün İçişleri Bakanlığı Merkez Valileri ve diğer kurumlardan gelen heyetin Kadırga yaylasında incelemelerde bulunduğunu kaydeden Turgut, “MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) çalışmaya başladığı zaman bizim bölgemizde çalışmaya başladı. Kadırga'daki bütün yapıların kapı numaralarını bize verdi. Daha sonra fark ettik ki bir kısmını sistemde Maçka'ya vermişler. Onlarla görüşüp dosya hazırlayarak Ankara'ya gittim. Kararnamenin sayısalı lazım dedikleri için heyetin geleceğini söylediler. İlçemizde başka bir sınır tespiti için bölgede bulunan Merkez Valileri Kadırga'ya gelerek inceleme yaptılar. O sırada Kürtün Kaymakamımız Mustafa Ayvat, Kürtün Belediye Başkanımız Enver Şen, Belediye Meclisi üyelerimiz, muhtarlarımızla birlikte bizde bölgede hazır bulunduk” dedi.

"Maçka Belediye Başkanı orada algı operasyonu yapıyor; Kadırga bizimdir"

Kadırga'nın Gümüşhane ve Doğu Karadeniz Bölgesinin en eski yaylalarından birisi olmasının yanında Trabzonlu ve Gümüşhaneli vatandaşların binlerce yıldır birlikte yaşadığı, yüzlerce yıldır düzenlenen yayla şenliklerinde aynı horonda bir araya geldikleri bir mekan olduğunu ifade eden Başkan Turgut, “Tespit sırasında gelen heyetteki teknik görevlilere ve Valilerimize eski kayıtları ve belgeleri verdik. Dün yapılan çalışma ile 1981 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan kararname aynen sayısallaştırıldı. Maçka Belediye Başkanı orada algı operasyonu yapıyor, Kadırga bizimdir. Başkan beyin paylaşımlarını kaybetmişliğin üzüntüsüyle yaptığını düşünüyorum. 1981 öncesinde de Kadırga Süme'nin mahallesiydi, şimdi de Süme'nin. Başkan Koçhan'a sesleniyoruz: Oradan elini ayağını çeksin” diye konuştu.

Başkan Koçhan'ın dün 16 sıralarındaki paylaşımlarının altına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketleyerek yüzlerce yorum yazılmasının ardından bugün öğle saatlerinde bahse konu twiti sildiği, Facebook paylaşımını ise kaldırmadığı gözlendi.

Koçhan'ın sildiği twitter paylaşımında “#Kadırga Trabzon'undur” yazarken, Facebook paylaşımında "#Kadırga nın bir parçası Trabzon'undur. Kadırga şenliği hepimizindir..." yazması dikkat çekti.