Kalp masajı yapılan yaralı karaca kurtarılamadı

Gümüşhane'de av köpeklerinin kovaladığı yaralı karaca, HES'te çalışan personelin buz gibi suya girmesiyle boğulmaktan kurtarıldı. Tedavisi yapıldıktan sonra bu kez de kalbi duran karaca DKMP personeli tarafından 20 dakika boyunca yapılan kalp masajına rağmen öldü.

Torul ilçesinde HES tesislerinde çalışan personeli, köpek sesleri ve gürültü duyunca çevreyi kontrol etti. Av köpeklerinin bir karacayı kovaladığını fark eden görevlilerden Yaşar Duran, HES'ten tahliye edilen buz gibi suyun aktığı derede köpeklerin karacayı boğmak üzere olduğu anda suya girdi. Köpekleri uzaklaştırdıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte yaralı karacayı kaderine terk etmeyen Duran hayvanı boğulmaktan kurtardı.

Dereden çıkarılarak santral binasına getirilen yaralı karacaya ilk müdahale yine HES çalışanları tarafından yapıldı. Daha sonra Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen HES çalışanları, kendi otomobilleriyle yaralı karacayı Gümüşhane'ye götürdü.

DKMP ekipleri de dişi ve yetişkin yaralı karacayı alarak tedavisi yapılmak üzere Gümüşhane Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Köpekler tarafından boynu ve ayaklarında açılan 3 açık derin yaraya çok az miktarda narkoz verilerek dikiş atılan ve pansumanları yapılan karaca, daha sonra bakılmak üzere DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğüne götürülmek için araca konuldu.

DKMP ekipleri kurum önüne geldiklerinde karacanın kalbinin durduğunu fark edince bu kez kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kurum binası önündeki aracın kasasında bulunan yaralı karacaya kalp masajı yapan ekipler, hayvanı kurtaramadı.

Karacanın köpeklerin kovaladığı sırada taşlık alanda sık sık düşmesi nedeniyle iç kanama geçirdiği ve bu nedenle öldüğü öğrenilirken yaralı hayvanı hem dereden kurtaran HES çalışanlarının hem de DKMP görevlilerinin oldukça üzüldüğü kaydedildi.

Görevlilerin kalp masajı yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanın kurtarılamadığını fark eden yetkililerin karacayı sevmesi de kaydedildi.