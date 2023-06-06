Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de köylerden toplanan sütlerle şehir merkezine giden kamyonetin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde süt ürünleri satışı yapan Muammer Eryılmaz (43) 29 AAN 165 plakalı kamyonetiyle Gökdere-Nazlıçayır bölgesindeki üreticilerden süt alıp dönüş yoluna geçti.

Karayoluna ulaşmak üzereyken Keçikaya köyü sınırlarındaki Ardıçlık-İsteli mevkiinde havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Eryılmaz'ın aracı yaklaşık 150 metreden dere yatağına yuvarlandı.

Yuvarlanma sırasında araçta yolcu olarak bulunan ve yamaca savrulan Osman Tekin'in (23) yola çıkarak geçen araçları durdurmasıyla haber alınan kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri araçtan fırlayan sürücü Eryılmaz'a ulaştı.

Kazada ağır yaralanan 2 çocuk babası sürücü Eryılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Kazada 150 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan araç hurdaya dönerken, araçta bulunan Osman Tekin hastanede tedavi altına alındı.