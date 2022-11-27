Kar yağışını duyan Zigana Kayak merkezine akın etti

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın 2 bin 100 metre rakımında bulunan ve bölgenin ilk kayak merkezi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, kar yağışının ardından sezona erken başlangıç yaptı.

Hem yaz hem de kış mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Zigana Dağında uzun yıllardan beri hizmet veren Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi kar yağışının ardından şenlendi.

Yağışı duyan yerli ve yabancı turistlerin otobüs ve minibüslerle akın ettiği kayak merkezinde zemini kaplayan kar örtüsünün üzerinde kar topu oynadı, kızakla kayak yaptı.

Hem Gümüşhane hem de Trabzon'un derin vadilerini gören zirvedeki kayak merkezinin her iki kente 40 dakika mesafede olması nedeniyle hafta içi ve hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Kar yağışının ardından Zigana Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde Suudi Arabistan ve Bahreyn'den gelen misafirleri ağırladıklarını kaydeden tesis yöneticisi Yasin Karabulut, “Kar yağışının ardından oldukça kalabalık kafilelerin akınına uğradık. Manzara ve görsellik yağışın ardından çok güzel hale büründü. Özellikle hiç kar görmemiş insanlar buraya geldiğinde gitmek istemiyor. Manzarayı anlatmaya gerek yok zaten. Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Bir tarafımız Gümüşhane vadisine, bir tarafımız Trabzon vadisine bakıyor. Kayak sezonuyla birlikte kızak, kayak, motor turları aktivitemiz başlayacak. Bu yıl dev salıncakta yaptık” dedi.

Bahreyn'den Zigana Dağına gelen Yasir El Şahabi ise “Bahreyn'den geldik. Hemen hemen her hafta buraya geliyoruz. Zigana Dağının hem karlı halini hem de yeşillik halini gördük ve çok beğeniyoruz. Bizim haricimizde de sürekli gruplar geliyor buraya. Gelen misafirlerimiz karla oynadı, çocuklarla kartopu oynadı, biraz da kızakla kaydılar” diye konuştu.