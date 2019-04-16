Karla kaplı yolu ulaşıma açılınca Arap turistler soluğu orada aldı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan ve kar nedeniyle uzun süredir yolu ulaşıma kapalı olan Limni Gölü Tabiat Parkı'nın yolunun açılmasıyla birlikte bölgenin ilk konukları Bahreynli 200 kişilik Arap turist kafilesi oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından önemli yatırımlar yapılan Limni Gölü Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayan yol, Orman İşletme ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Kış boyu gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle adeta kardan tünellerin içerisinden geçilerek ulaşılan ‘Beyaz cennet' Limni Gölü Tabiat Parkına adını veren göl buzla kaplı şekilde eşsiz bir manzara sunarken, alanda kar kalınlığı yer 1,5 metreyi buluyor.

Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla ‘Huzur veren mekan' olarak adlandırılan Limni Gölü Tabiat Parkı'nın ilk konukları olan yaklaşık 200 Bahyrenli Arap turist geldikleri 10 minibüsle alanda bulunan kızaklarla kar üzerinde kaydı, kar motoruyla alanı gezdi.

Limni Gölü Tabiat Parkında bu yıl hedeflerinin 300 bin turisti aşmak olduğunu kaydeden tesis işletmecisi Murat Eroğlu, Mayıs ayı ortalarından itibaren alanda bulunan 20 adet kır evinde konaklama imkanı sağlanacağını da söyledi. Alanın beyaz kar örtüsü ve yeşil çam ağaçlarıyla çok güzel bir manzarası olduğunu, gölün neredeyse tamamının buz tutmuş vaziyette olduğunu kaydeden Erdoğdu, “Orman İşletme'nin açtığı yolu İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolu genişletip kanal ve şev temizliği yapıyorlar. Ulaşımda herhangi bir sorun yok. Beton yol zaten. Gölün içerisindeki alanda 1,5 metre civarında kar var. Gelirken kar tünellerinden geçip geliyorsunuz. Çok güzel bir manzaraya sahip şuanda yol ve görülmeye değer. Sezon başlangıcında ilk günde 200 yabancı ziyaretçiyi aştık. Anlaşma yaptığımız firmalarla birlikte bu yaz sezonunda 300 bin turist hedefimizi aşmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Limni Gölü'nde eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyen ilk kafile olan Bahreynli turistleri bölgeye getiren tur operatörleri “Limni Gölüne bu yılın ilk tur ekibini getirdik. Arkadaşlarımız ve misafirlerimiz çok beğendiler. Buraya tekrar gelmek istiyorlar. Burada çok güzel bir atmosfer var” ifadelerini kullanırken, Bahreynli tur rehberi “Çok güzel ve çok memnunlar. Gitmek istemiyorlar. Zigana ve Limni Gölü kesinlikle görülmesi gerek yerler. Mutlaka tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mısırlı tur rehberi ise “Gerçekten görülmesi gereken şahane bir yer. Çok doğal ve sıradışı bir coğrafya. Herkese tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Limni Gölü Tabiat Parkı'nam Gümüşhane hem de Trabzon'dan yaklaşık 45 dakikada ulaşım sağlanabiliyor.