Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden Erzincan'a hasta sevk eden ambulans Ahmediye Geçidinde yolda kayan araçların çarpması sonucu kazaya karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit Devlet Hastanesinden kalp rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Erzincan'a sevk edilen Tayyar Kaya'yı (54) taşıyan ambulans Kelkit-Erzincan arasındaki Ahmediye Geçidinde kayan araçların sıkıştırması sonucu kazaya karıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda trafiğin durduğu anlarda o bölgeden geçerken kayan araçların arasında kalan ambulansın camı kırıldı, bazı yerleri hasar gördü.

Hem hastanın hem de 112 Acil Servis personelinin zarar görmediği kazanın ardından Erzincan'dan ambulans talep edildi. Yoğun yağış ve tipi nedeniyle güçlükle ulaşan ambulans hastayı alarak Erzincan'a götürdü.