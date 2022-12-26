Karlı yolları Sarıkamış Şehitleri için adımladılar

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi sporcular 2 haftada bir düzenlenen doğa yürüyüşü programları kapsamında Sarıkamış Harekatının yıldönümünde soğuktan donarak şehit olan askerlerin anısına 2 bin metrede soğuk havada karlı zeminde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Torul ilçesine bağlı Atalar köyünün Has mahallesinden yürüyüşe başlayan 40 sporcu çantaları ve ellerindeki Türk bayraklarıyla birlikte ilk olarak Has Boğazını aştı. Zaman zaman karlı zeminde gerçekleştirilen soğuk havadaki yürüyüşte buz tutan yolları, yaylaları aşan sporcular daha sonra yine ilçeye bağlı Cebeli köyünün Baloşana, Turluk mevkilerinden Çiçekli Mahallesine, Ağrıt Mahallesine ve Merkez Mahalleye ulaşarak 16 kilometrelik parkuru tamamladı.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, yürüyüşle ilgili yaptığı açıklamada “Sarıkamış'ta Allahu Ekber Dağlarında şehit düşen atalarımız için yürüdük. 1914 yılında çok sert bir kışta, yoksulluk, fakirlik içerisinde ülkesini kurtarmak için savaşan ve bugünü bize emanet edebilmek için, bugünkü bu güzellikleri yaşayabilmemiz için canlarını feda etmek uğruna o dağlara harekete geçen onbinlerce askerimiz şehit oldu. Onların anısına bugün yürüdük. Ruhları şad olsun, umarız onlar bizden razı olurlar. Onlar olmasaydı biz bugün bu vatanı emanet alamayacaktık” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan sporculardan Ahmet Yıldız ise “1914 yılında Sarıkamış Harekatında Aralık ayının 15 ve 22'si arasında onbinlerce askerimizin olduğu tümenimiz eksi 30 derecede, 2 bin rakımın üzerinde donarak şehit oldu. Bizde GÜDAK olarak 40 kişiden oluşan katılımcılarla o günü anmak için yürüyüş yaptık. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.