Gümüşhane dağlarının süsü olarak nitelendirilen, kayaların usta tırmanıcıları olan Yaban Keçileri'nin sarp kayalıklardaki müthiş hünerleri kameralara yansıdı.

Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçilerinin her hali Gümüşhane'de kayıt altına alınmaya devam ediyor.

Gümüşhane'nin hemen her bölgesinde gözlenen ve il genelindeki sayıları 800'e yaklaşan yaban keçilerinin dik ve dümdüz kayalardaki yaşamlarından bir kesit Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntülerde yaban keçilerinin yuvaları olan sarp ve yüksek kayalıklarda sürü halinde gezmeleri, dik ve düz kayalarda korkusuzca oynamaları, atlamaları kameralara yansıdı.

Yaşam alanları olan kayalıkların renginde oldukları için fark edilmeleri çok zor olan yaban keçilerinin görüntüleri Gümüşhane DKMP Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından kayda alınırken, sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntülerde dik ve dümdüz kayalardaki çevikliğiyle gezen yaban keçileri izleyenlerde hayret ve şaşkınlığa neden oluyor.

Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarda son yıllarda sayıları hızla artan yaban keçilerine ev sahipliği yapan, 600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye'de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü Gümüşhane'de yaban keçisi koruma ve gözlem çalışmalarının sürekli yapılması, vatandaşların da bu konuda hassas olması nedeniyle kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alıyor.