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Kaza yapan TIR yandı, sürücüsü yaralandı

Gümüşhane’de istinat duvarına çarptıktan sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'de istinat duvarına çarptıktan sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon karayolu Köstere köyü mevkiinde İsmail Çavuşoğlu (58) yönetimindeki 61 K 0616 plakalı tır, Torul istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karayolunun yağıştan dolayı ıslak ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarpan sürücü kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası alev alan tır ise yanarak kullanılmaz haline geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası karayolu trafiğe tekrar ulaşıma açıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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