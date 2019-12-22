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Kazada a??r yaralanan ?ah?s 6 g?nd?r verdi?i ya?am sava??n? kaybetti

G?m??hane’de transit yolda kar??dan kar??ya ge?mek isterken bir arac?n ?arpmas? sonucu a??r yaralanan ?ah?s, 6 g?nd?r s?ren ya?am sava??n? kaybetti.

G?m??hane'de transit yolda kar??dan kar??ya ge?mek isterken bir arac?n ?arpmas? sonucu a??r yaralanan ?ah?s, 6 g?nd?r s?ren ya?am sava??n? kaybetti.


Pazarlamac? 2 ?ocuk babas? Mustafa ?eremet (39), 16 Aral?k Pazartesi ak?am saatlerinde ?n?n? Caddesi'ndeki bir markette ?al??ma yapt?ktan sonra transit yolun kar??s?ndaki arac?na do?ru ilerledi?i s?rada Bayburt istikametine giden bir arac?n h?zla ?arpmas? sonucu metrelerce savrulmu? ve a??r yaralanm??t?. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri taraf?ndan G?m??hane Devlet Hastanesi yo?un bak?m servisinde beyin kanamas? nedeniyle tedavi alt?na al?nan ?eremet, t?m m?dahalelere ra?men kurtar?lamad?. Torul il?esine ba?l? G?la?ar k?y? Artabel Mahallesi sakinlerinden ?eremet'in cenazesi, ikindi vakti Kemaliye Camii'nde k?l?nacak cenaze namaz?n?n ard?ndan Emirler Mezarl???'nda topra?a verilecek.

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