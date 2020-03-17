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Kelkit hayvan pazarı kapatıldı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyüklerinden birisi olan canlı hayvan pazarı koronavirüs hastalığı (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyüklerinden birisi olan canlı hayvan pazarı koronavirüs hastalığı (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.


Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs (Covid 19) hastalığının bulaşma riskine karşı Kelkit Canlı Hayvan Pazarının geçici süre ile kapatıldığını duyurdu.


Başkan Nas, hastalığın bulaşma riskine karşı vatandaşların yakın temasta bulunacağı alanlarda tedbirleri almayı sürdürdüklerini, sağlık tedbirleri kapsamında cumartesi gününden itibaren canlı hayvan pazarının geçici bir süre kapatılması kararı alındığını söyledi.

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